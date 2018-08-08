Платформа ЕМП для телемедицины стала резидентом «Сколково»

Единый Медицинский Портал, разработчик телемедицинской платформы для клиник и врачей, получил статус резидента Фонда «Сколково». Это позволит компании привлекать инвестиции и получать гранты, а также активно участвовать в исследовательской деятельности Инновационного центра.

Ранее телемедицинская платформа была известна под брендом RuHealth.net. В конце 2017 года компания приобрела сервис записи к врачу и торговую марку emportal.ru и вышла на рынок под новым именем - «Единый медицинский портал».

Андрей Соболев, технический директор Единого Медицинского Портала, сказал: «Благодаря объединению ресурсов двух команд и привлечению инвестиций компании «ИнфоТеКС» к моменту принятия Федерального закона о телемедицине среди аналогичных проектов наша платформа оказалась единственной готовой к широкомасштабному внедрению в реальные схемы обслуживания пациентов в клиниках. Телемедицинская платформа ЕМП также первой получила аттестацию по классу защищенности К2 в соответствии с требованиями ФЗ-315».

В настоящее время команда Единого Медицинского Портала сконцентрировала свои усилия на развитии комплексного продукта. Он предоставляет клиникам и пациентам доступ к единой телемедицинской платформе, где реализованы возможности автоматизированной записи на прием к врачу, проведения удаленных консультаций врач-врач-пациент, получения «второго мнения», а также проведения консилиумов с ведущими специалистами федеральных медицинских центров с применением защищенных каналов связи, соответствующих ФЗ-242 и требованиям ФСТЭК.

Сергей Воинов, руководитель направления «IoT, Электроника, Digital Health» ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Мы видим большой потенциал у проектов в сфере телемедицины. Это подтверждают и громкие поглощения телемед-стартапов корпорациями, такими как, например, Сбербанк. Мы рады что Единый Медицинский Портал стал еще одним нашим резидентом. Фонд “Сколково” не только поддерживает участников грантами, но и помогает организовать презентации для крупных заказчиков».