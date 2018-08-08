«Барс груп» и «Т-Платформы» протестировали технологическую совместимость своих решений

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, и «Т-Платформы» протестировали технологическое взаимодействие своих решений. «Барс груп» апробировала работу систем на персональном компьютере отечественного производства на базе процессора «Байкал-Т1».

Испытания показали, что компьютеры «Таволга Терминал 2BT1» соответствуют по характеристикам для внедрения решений «Барс груп», и могут использоваться как веб – клиенты для удаленного доступа к таким системам, как «Бюджетное планирование», «Бюджетная роспись», «Управление имуществом», «Управление строительством» и др.

«Обе компании принимают участие в развитии отечественной технологической экосистемы. Теперь в рамках развития импортозамещения у государственных заказчиков, которые уже работают на компьютерах "Т-Платформы" или планируют их закупить, появилась возможность использовать ряд комплексных решений на базе платформ "Барс груп", которые в связке с отечественным "железом" помогут автоматизировать типовые бизнес – процессы. Комплексное тестирование совместимости продуктов "Т–Платформы" позволит нашим заказчикам быть уверенными, что существующие и вновь приобретаемые продукты будут работать с ожидаемым результатом», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

Испытания проходили под управлением операционной системы Debian Linux 8, с использованием веб-браузера Chromium и плагина «КриптоПро ЭЦП» – это позволило протестировать все необходимые для работы ПО и обеспечения юридической значимости действий пользователей компоненты.