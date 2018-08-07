Faberlic планирует увеличить выручку втрое с помощью облачных решений SAP

Faberlic объявила о запуске проект по цифровой трансформации бизнеса на базе облачных решений из портфолио SAP Customer Experience для электронной коммерции и маркетинга. Основная цель компании – стать еще ближе к своим покупателям за счет персонализированного подхода, автоматизации маркетинговых и sales-процессов, усовершенствования процессов взаимодействия с продавцами-консультантами. С помощью выстраивания омниканальной платформы продаж, создания единой системы по управлению клиентскими данными, включающей профиль и идентификацию по разным каналам, стратегии персонализированного маркетинга компания рассчитывает увеличить выручку во всех странах своего присутствия в три раза. Кроме того, решения SAP обеспечат стабильную работу системы онлайн-продаж Faberlic в период высоких нагрузок.

В рамках проекта будет внедрена единая омниканальная платформа для всех регионов, где работает компания, реализован продуктовый каталог с расширенными возможностями поиска и товарной выдачи, механизмы персонализации для обеспечения контекстного взаимодействия. Также Faberlic намерен использовать инструменты для управления цифровым маркетингом и реализовать интеграцию с социальными сетями.

«Трансформация бизнеса сегодня касается не только внутренних процессов, но и взаимодействия с клиентами. Поскольку специфика нашего бизнеса такова, что заказ и оплата продукции, а также многие другие коммуникации происходят преимущественно онлайн, наличие единой платформы позволит агрегировать многочисленные данные и процессы, а также построить доверительные, персонализированные отношения с нашими покупателями. Кроме того, решения из портфолио SAP Customer Experience можно легко развернуть в облаке, а это важно для такой динамично развивающейся компании как наша», – сказал Валерий Капленко, директор по информационным технологиям Faberlic.

«Сегодня для покупателей уровень обслуживания является таким же принципиально важным фактором, как и качество товара. Возможность узнать своего клиента и сохранить его лояльность – одно из важных конкурентных преимуществ для многих компаний B2C сегмента. У SAP есть решения, которые помогают бизнесу реализовывать масштабные проекты по созданию систем омниканальных продаж и клиентского сервиса. Они также обеспечивают полнофункциональное управление клиентскими данными в соответствии с европейскими законами, что особенно актуально для российских компаний, ведущих бизнес в странах ЕС», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.