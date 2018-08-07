Dr.Web совместим с российской «Ред ОС 7.1 Муром»

«Доктор Веб» сообщил о совместимости продуктов Dr.Web с отечественной операционной системой «Ред ОС 7.1 Муром», разработанной компанией «Ред Софт». Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных испытаний работы Dr.Web на компьютерах под управлением РЕД ОС.

Операционная система РЕД ОС на основе ядра Linux зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минкомсвязи России и соответствует отечественным требованиям по защите информации.

Тестирование на совместимость с РЕД ОС прошли продукты Антивирус Dr.Web для Linux и Антивирус Dr.Web для файловых серверов UNIX, входящие в группу продуктов Dr.Web Desktop Security Suite. Проблем в работе и взаимодействии ПО двух российских разработчиков выявлено не было, и Dr.Web рекомендован в качестве средства защиты информации в «Ред ОС 7.1 Муром».

«Успешное тестирование на совместимость РЕД ОС и программного антивирусного ПО Dr.Web важный шаг не только в развитии партнерских отношений между двумя компаниями, но и IT-отрасли в целом. Качественное объединение российских продуктов, доказавших свою эффективность, демонстрируют зрелость отечественного предложения. Мы полны уверенности, что в рамках политики импортозамещения, спрос не заставит себя ждать», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт».