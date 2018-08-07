«Битрикс24» добавил «Яндекс.Диалоги» в свои «Открытые линии»

«Битрикс24» представил новый канал для коммуникации с клиентами. Новая возможность доступна для всех пользователей сервиса, которые общаются с клиентами с помощью «Открытых линий».

Покупатели, которые нашли товары в «Яндексе», могут написать сообщение компании-продавцу прямо на странице выдачи поисковой системы. Представители компании ответят клиентам из мессенджера «Битрикс24». Все диалоги будут отображаться и храниться в CRM.

Создавать диалоги нужно в том же аккаунте «Яндекса», для которого подтверждены права на сайт компании в «Яндекс.Вебмастере».

Помимо обновления «Открытых Линий», разработчики создали новый раздел «Контакт-центр». В нем собраны все доступные каналы коммуникации с клиентами, которые можно подключить в «Битрикс24»: телефония, «Открытые линии», бесплатный чат на сайте, автоответчик, CRM-формы на сайте.

Все данные из этих каналов автоматически попадают в CRM.