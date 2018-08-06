Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти

Toshiba Electronics Europe представила новую серию твердотельных накопителей на основе собственной 96-слойной трехмерной флеш-памяти BiCS FLASH. SSD новой серии XG6 предназначены для сегментов потребительских ПК, высокопроизводительных мобильных устройств, встроенных и игровых систем, а также для инфраструктуры центров обработки данных в качестве загрузочных дисков серверов, накопителей для кеширования и ведения журналов и обычного хранения данных.

Технология флеш-памяти Toshiba BiCS FLASH с хранением 3 битов данных в одной ячейке памяти (трехуровневые ячейки, TLC) повышает производительность, плотность хранения SSD. Сочетание инновационного технологического процесса формирования 96-слойной структуры, самой современной схемотехники и производственной технологии позволяет повысить удельную емкость модуля кристаллов примерно на 40% по сравнению c 64-слойной трехмерной флеш-памятью.

«Появление серии XG6 открывает дорогу для перехода SSD Toshiba для потребителей, центров обработки данных и корпоративных систем на 96-слойную технологию, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), вице-президент подразделения твердотельных накопителей Toshiba Memory Europe. – SSD с интерфейсом NVMe новой серии XG6 предназначены для работы в потребительских и встроенных системах, а также в центрах обработки данных и представляют собой универсальные накопители емкостью до 1 ТБ с оптимизированным контроллером, позволяющие повысить производительность и энергоэффективность. Создание 96-слойной памяти BiCS FLASH подтверждает лидирующие позиции компании Toshiba в разработке трехмерной флеш-памяти».

Накопители новой серии XG6 выпускаются в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсами PCI Express Gen 3 и NVM Express версии 1.3a. Серия XG6 выделяется сочетанием эффективности и производительности: при энергопотреблении 4,7 Вт или менее скорость передачи данных достигает 3180 МБ/с для последовательного чтения и почти 3000 МБ/с для последовательной записи, при этом производительность чтения и записи с произвольным доступом составляет до 355 тыс. и 365 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS) соответственно. Производительность последовательной записи SSD серии XG6, достигнутая за счет оптимизации процессора контроллера, является самой высокой в отрасли.

Новые накопители обладают следующими дополнительными возможностями: безопасность: самошифруемые модели дисков с поддержкой TCG Opal версии 2.01, а также поддержка функций Block SID и цифровой подписи; поддержка пользовательского выделения резервной области с помощью команды NVMe; одна из лучших в классе производительность последовательных операций (класс потребительских накопителей); усовершенствованный SLC-буфер для повышения производительности накопителя при работе с большими нагрузками.

«Промышленность продолжает переход на технологии трехмерной флеш-памяти повышенной плотности: прогнозируемый среднегодовой рост поставок флеш-памяти 3D NAND в петабайтах составляет 75 процентов до 2022 года, – отметил Грег Вонг (Greg Wong), учредитель и главный аналитик компании Forward Insights. – Создание 96-слойной флеш-памяти – важный этап на пути к удовлетворению растущей потребности в увеличении производительности и плотности хранения данных».

Накопители серии XG6, предназначенные для широкого спектра задач с высокой интенсивностью чтения с приоритетом энергоэффективности, пиковой производительности и компактных размеров, будут выпускаться с емкостью 256, 512 и 1024 ГБ.