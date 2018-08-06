«АйТеко» вошла в десятку рейтинга CNews среди поставщиков решений для анализа данных

По итогам 2017 года ГК «АйТеко» вошла в Топ-10 рейтинга CNews крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России.

По данным обзора CNews «Аналитика 3.0 – 2018», сегмент рынка BI в России в минувшем году вырос на четверть, практически вернувшись к докризисным объемам. Совокупная выручка топ15 участников рейтинга составила 11,2 млрд руб., что на 24% выше результатов предыдущего года.

Основным фактором положительной рыночной динамики остается наращивание бизнесом объемов данных, что предъявляет все более серьезные требования к технологиям управления ими и аналитическому инструментарию. Среди российских компаний растет спрос на продвинутую аналитику для решения операционных и стратегических бизнес-задач, включая прогнозирование, оценку рисков, выявление сложных закономерностей и неочевидных связей. Парадигма отношения бизнеса к управлению данными переживает трансформацию от regular reporting к data science.

Ключевыми драйверами роста как российского, так и мирового рынка анализа данных эксперты называют новые технологии, отмечая рост числа BI-проектов с использованием элементов искусственного интеллекта, интернета вещей, машинного обучения и «умных» приложений. Хорошими темпами развивалось направление клиентской аналитики, прежде всего в банковском секторе и ритейле, где особенно востребованы видеоаналитика и кассовая аналитика.

ГК «АйТеко» по итогам 2017 г. продемонстрировала рост объемов бизнеса на 103,7% благодаря активному развитию BI-направления дочерними структурами: в области классической бизнес-аналитики традиционно сильны позиции BI Partner, а в направлении анализа больших данных успехи достигнуты во многом благодаря проектам «Витте Консалтинг». Совокупная выручка составила 513,5 млн рублей, позволив ГК «АйТеко» не только подняться в рейтинговой таблице сразу на шесть пунктов – с 12-го на 6 место, но и войти в Топ-5 самых быстрорастущих поставщиков BI-решений.

Наиболее значимые проекты, обеспечившие ГК «АйТеко» высокую позицию в рейтинге, были связаны с аналитикой данных о персонале на технологиях SAP или реализованы на базе платформы «Цифровой алфавит» – собственной разработки компании «Витте Консалтинг».

«Платформа «Цифровой алфавит» соответствует актуальным запросам бизнеса в сфере управления информационными активами. Платформенное решение обладает высокой адаптивностью и четко настраиваемым функционалом, что позволяет получать точные и необходимые конкретному заказчику аналитические решения. Устойчивость к нагрузкам, эффективная обработка разнородных источников и простое масштабирование делают «Цифровой алфавит» инструментом, который может раскрыть весь потенциал аналитики больших данных для современного бизнеса», – сказал Игорь Зимненко, генеральный директор «Витте Консалтинг».

Место в Топ10 «АйТеко» обеспечили и проекты BI Partner, большая часть которых в 2017 году пришлась на классическую бизнес-аналитику, включая формирование аналитической отчетности, визуализацию и интерактивный анализ корпоративных данных. При этом компания реализует инициативы, связанные с развитием BI-практики на продуктах «нового поколения».

«На сегодня BI Partner завершил ряд проектов на платформе SiSense, которая относится к классу self-service BI и может успешно применяться как для обработки традиционных массивов информации, так и для анализа больших данных. В конце 2017 года портфель используемых в проектах инструментов пополнился российской разработкой – аналитической платформой Polymatica», – отметил Андрей Тиунов, генеральный директор компании «БиАй Партнер».

По мнению эксперта, появление технологий и инструментов, предоставляющих больше свободы в действиях бизнес-пользователей, отнюдь не снижает значимости вопроса подготовки данных: «Усложнение информационной инфраструктуры предприятий, появление новых видов данных и методов их обработки еще острее ставят вопросы грамотного управления информационными активами, организации данных и моделирования систем. Именно в этой области компания будет развивать компетенции и предлагать инновационные решения», – сказал Андрей Тиунов.