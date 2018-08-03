Московский аэропорт «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates – автоматизированных турникетов для электронных посадочных талонов. Пассажиры аэропорта могли испытать новую технологию во время чемпионата мира по футболу: всего за месяц проведения мундиаля ее преимущество – быстрое прохождение предполетного контроля – оценили 1,2 млн человек. С начала года (с 1 января по 17 июля 2018) через eGates в Домодедово прошли 3,3 млн пассажиров.

«Технология SITA доказала свою эффективность в период повышенных нагрузок, когда через Домодедово на матчи вылетали болельщики со всего мира. Мы уверены, что этот знаковый проект поднимет на новый уровень качество обслуживания пассажиров, которые ценят возможности современных технологий», – сказал Геннадий Залуцкий, руководитель Domodedovo Integration – специализированного предприятия аэропорта, отвечающего за разработку IT-решений.

«Домодедово» стал первым аэропортом в России, внедрившим инновационную систему управления пассажиропотоком от SITA, использующую умные валидаторы и автоматизированные турникеты, обеспечивающие безопасность в пропускных зонах. Новые турникеты позволяют пассажирам самостоятельно пройти контроль при входе в зону вылета или при посадке на борт самолета. Для этого им достаточно отсканировать посадочный талон – с бумажного носителя или мобильного устройства.

Всего в терминалах 1 и 2 «Домодедово» будет установлено более 150 автоматических турникетов. Исследования SITA показывают, что использование eGates позволяет уменьшить время выхода на посадку до 50%, снизив риск задержек рейсов и улучшив сервис для пассажиров. Автоматизированные турникеты и технология Airport iValidate компании SITA используются в крупнейших аэропортах по всему миру.

Дмитрий Краснов, вице-президент SITA в России и СНГ, отметил: «Мы предоставляли технологии автоматизации управления пассажиропотоком аэропортам многих стран, которые принимали крупнейшие мировые соревнования. Среди них – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 1984 году и чемпионаты мира по футболу – в Бразилии в 2014 году и в этом году в России. Такие мероприятия всегда способствуют появлению новых технологий, но положительный эффект от их внедрения не заканчивается вместе с самими соревнованиями – он гораздо шире. Особенно в случае быстрорастущих рынков, таких как в Бразилии и России, где количество пассажиров динамично увеличивается».

Проект внедрения технологии eGate и Airport iValidate в аэропорту Домодедово стал финалистом премии Moscow Urban Forum Community Awards и вошел в число лучших в номинации «Городские технологии». Премией ежегодно награждаются городские сообщества, независимые проекты, частные инициативы и стартапы, внесшие значительный вклад в развитие Москвы.