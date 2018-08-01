«Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm

Omnicomm, производитель систем мониторинга транспорта, и ГК «Желдорэкспедиция», крупнейший транспортный оператор, объявили о завершении первого этапа проекта по переоснащению автопарка системой спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online. В результате внедрения компания уже успела снизить топливные издержки на 11%.

Цель проекта – создать единую систему мониторинга и управления транспорта на предприятии, которая позволила бы в режиме реального времени получать точную информацию о местонахождении и состоянии транспортных средств. Ранее в компании применялось оборудование, которое допускало существенную погрешность в данных по пробегу и фактическому потреблению топлива, а также потерю навигационной связи с автомобилями.

По итогам внедрения в компании «Желдорэкспедиция» под контролем Omnicomm находится уже более 300 машин, которые занимаются перевозкой грузов между многочисленными терминалами ГК «Желдорэкспедиция». Проект реализовал официальный дилер Omnicomm – компания «Омникомм столица». На ТС предприятия были установлены навигационные терминалы и датчики уровня топлива, позволяющие оперативно получать необходимые данные по каждой машине, на основе которых ведется закрытие путевых листов, учет пробега, расхода топлива. Решение было также интегрировано в систему «1С: Предприятие. Управление автотранспортом», что позволило решить задачу по оптимизации управления автопарком.

«С помощью Omnicomm Online мы видим в режиме реального времени местонахождение транспортного средства, с какой скоростью движется, нагрузки и режим работы автомобиля, расход и движение топлива, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также время затраченное на перевозку груза. Кроме того, владеем информацией о нагрузках на ось автомобиля и работе холодильно-отопительной установки, что необходимо для соблюдения требований перевозки тяжеловесных и требующих температурного режима грузов. Система позволяет получать отчеты моментально под наши требования», – сказал Cергей Костиков, исполнительный директор ГК «Желдорэкспедиция».

«В нынешних реалиях рынка, связанных с ростом цен на топливо, компаниям транспортной отрасли важно иметь прозрачный процесс контроля его расхода. Решение Omnicomm Online позволяет добиться не только сокращения расходов на горючее, но и построить полноценную систему мониторинга автопарка, данные которой помогают предприятиям становиться эффективнее, расти и успешно конкурировать на рынке», – отметил Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.

В перспективе на основе данных Omnicomm Online в компании будет реализован проект по планированию прохождения рейсов с применением технологии обратного геокодинга, когда описание местоположения преобразуется в географические координаты, по которым система будет строить рейсы.