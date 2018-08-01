Parallels представила новые инструменты для Mac

Parallels представила обновленную версию Parallels Toolbox для Mac/Windows. Набор из нескольких десятков наиболее востребованных пользователями Mac функций получил дополнительную функциональность.

Parallels Toolbox - утилита, представляющая собой универсальный набор наиболее популярных инструментов, упрощающих выполнение повседневных задач на компьютерах Mac. С их помощью можно легко и удобно делать скриншоты, записывать видеоизображения с экрана, скачивать видео из интернета и конвертировать его в нужный формат, кроме того пользователи могут архивировать и разархивировать файлы с паролями, отключать микрофон на своих устройствах и многое другое.

Среди новых инструментов: Parallels Toolbox Presentation Pack, Parallels Toolbox Screen and Video Pack и Parallels Toolbox Disk and System Pack.

Инструменты Presentation Pack - это: оптимизация для учителей, студентов, владельцев малого бизнеса, любителей мультизадачности и онлайн-тренеров; быстрая подготовка презентаций с возможностью моментально скрыть рабочий стол и одним кликом открыть несколько программ или же экран блокировки после завершения работы; возможность скрывать уведомления во время презентаций с помощью разных режимов; инструменты по тайм-менеджменту: будильник, отсчёт дней, таймер и др.

Инструменты Toolbox Screen and Video Pack предназначены для творческих личностей, владельцев малого бизнеса, видеоблогеров и онлайн-тренеров. Они обеспечивают быстрое создание высококачественного контента: GIF-изображения, скриншоты, запись экрана и скачивание аудио; контроль над встроенной камерой для записи видео и съёмки фото; конвертирование и изменение размера создаваемого контента; возможность скачивать видео из Facebook, YouTube и Vimeo.

Инструменты Parallels Toolbox Disk and System Pack подойдут как среднестатистическим пользователям, так и профессионалам. Предназначены для владельцев малого бизнеса, разработчиков и IT-специалистов, которые предпочитают простые инструменты. Они оптимизируют память жёсткого диска с помощью различных инструментов: очистка диска, поиск дубликатов, освобождение памяти; управляют конфиденциальностью: режим полёта, отключение камеры, экран блокировки, отключение микрофона; активитруют файлы и работу с внешними носителями.

Каждый набор инструментов доступен бесплатно в течение первых 7 дней, а после можно приобрести подписку за 575 руб. в год. Также можно купить все три набора за 1150 руб. в год.