«Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте»

Российская розничная сеть «Лента» внедрила аналитическое решение, позволяющее оперативно работать с огромным объёмом данных ритейлера на качественно новом уровне. Система, созданная на платформе QlikView, глубоко и точно анализирует полный контур информации о деятельности «Ленты»: от коммерческих результатов сети и товарных запасов магазинов до показателей эффективности работы персонала.

Для того, чтобы успешно работать на высококонкурентном рынке розничной торговли, менеджмент компании нуждался в инструменте, который бы позволил оперативно получать информацию о показателях деятельности «Ленты».

В компании уже давно используются отчёты на основе хранилища данных, однако эти отчёты представляют из себя статичные выгрузки в формате MS Excel и часто требуют ручных доработок, что существенно замедляет процессы анализа и выработки управленческий решений. Для того, чтобы ускорить процесс сбора отчетности и сделать отчеты максимально интерактивными, департамент финансового контроллинга «Ленты» принял решение о внедрении информационной системы для анализа и визуализации численных показателей по продажам, управлению финансами, эффективностью и производительностью сети.

В качестве технологической платформы было выбрано решение QlikView, как наиболее точно отвечающее требованиям ритейлера по скорости предоставляемых отчетов и удобству визуализации данных. Реализация проекта по внедрению системы была доверена ГК «Корус Консалтинг», обладающей широким опытом в области автоматизации предприятий розничной торговли и глубокой экспертизой по созданию сложных BI-решений.

На старте проекта рабочая группа выделила пять предметных областей, данные из которых должны быть представлены в отчётах и информационных панелях QlikView. Новая система, пользователями которой уже стали около 700 сотрудников ритейлера, позволяет оперативно получать информацию о коммерческих результатах сети по отдельным статьям отчета о прибылях и убытках, продажах (в рублях и в натуральных единицах), выполнении плановых показателей по видам затрат, продуктивности персонала.

Дополнительно BI-решение позволяет анализировать факторы, влияющие на продажи (количество покупателей, маржа, доступность товара в магазине, упущенные продажи и др.) и результаты промо-акций.

Кроме того, новый инструмент предназначен для анализа данных об уровне исполнения заказов поставщиками и распределительными центрами, уровне доступности товаров и упущенных продаж, запасе товаров для продажи. Он также способен дать качественную оценку товара с точки зрения недостаточности/избыточности и ликвидности.

Новое BI-решение уже работает в компании, и пользователи высоко оценивают результаты ее работы, отдельно отмечая полноту информации, которую предоставляет система, и точность получаемых данных. Система интегрирована с хранилищем данных на базе SAP Business Warehouse.

«Для нас скорость и глубина анализа – два важнейших фактора успеха BI-решения. Ведь для выработки управленческих решений нам необходимо дойти до сути проблем и сделать это достаточно быстро. Новая система на платформе QlikView позволяет проводить анализ значительного массива данных в считанные секунды: в среднем за пять секунд, – сказал Дмитрий Иванов, директор департамента финансового контроллинга «Ленты», – При этом руководители могут начать анализ с информационных панелей и графиков, помогающих выявить отклонения на верхних уровнях: на уровне сети, форматов, дивизионов, товарных направлений, а затем перейти к анализу на более детальных уровнях, чтобы получить ответы о причинах тех или иных явлений».

«Внедрение новой информационной системы ознаменовало для компании переход на новый уровень глубины анализа данных. BI-решение на платформе QlikView является тем самым инструментом, который открывает новые перспективы на рынке и решает не только текущие задачи по бизнес-аналитике, но и позволяет нам прогнозировать различные события в будущем», – отметил Всеволод Кузьмич, ИТ-директор гипермаркетов «Лента».

«Успех такого сложного проекта определяется не только сильным технологическим решением и глубокой экспертизой совместной проектной группы. На мой взгляд, огромную роль в том, что был создан востребованный инструмент, отвечающий потребностям торговой сети, играет проактивный подход со стороны всех сотрудников “Ленты”, вовлеченных в проект. Как функциональный заказчик, так и представители ИТ-службы ритейлера были глубоко погружены в процесс и активно взаимодействовали с нами», – сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг».

«QlikView позволяет спускаться от высокоуровневой аналитики к данным более низкого уровня в рамках интерфейса одной системы. Руководители имеют возможность в наглядной форме видеть текущее состояние дел в компании с желаемым уровнем детализации, во множестве аналитических разрезов. Мы уверены, что решение Qlik поможет совершенствовать процессы анализа и отчетности "Ленты" и проложит дорогу долгосрочному продуктивному сотрудничеству», – сказал Алексей Артеменко, региональный директор Qlik в России и СНГ.