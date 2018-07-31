Samsung объявила о росте операционной прибыли на 6%

Samsung Electronics объявила финансовые результаты второго квартала, завершившегося 30 июня 2018 г. Консолидированная прибыль за квартал составила 58,48 трлн вон, что на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Квартальная операционная прибыль увеличилась на 6% и составила 14,87 трлн вон.

Снижение прибыли во втором квартале произошло за счет замедления темпа роста продаж смартфонов и панелей отображения информации, при этом устойчивый спрос на элементы памяти сохранялся. Сохранение сильных позиций подразделения компании, занимающегося производством и продажей элементов памяти, внесло свой вклад в повышение операционной прибыли. Незначительные изменения чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены из-за более высокого налога на доходы.

Как выручка, так и операционная прибыль снизились по сравнению с предыдущим кварталом. Курс корейской воны к американскому доллару снизился, однако вырос относительно евро и ряда других основных валют, что оказало влияние на снижение операционной прибыли по сравнению с предыдущим кварталом на 400 млрд вон.

По результатам работы по отдельным подразделениям направление производства полупроводников продолжило демонстрировать уверенную доходность. В основе таких результатов лежит спрос на элементы памяти DRAM для применения в центрах обработки данных и флэш-память NAND для хранилищ больших объемов информации, отмечающийся несмотря на ослабление цен на рынке NAND. Samsung удалось укрепить свои конкурентные позиции за счет концентрации на продуктах с высокой добавочной стоимостью, в частности – элементов памяти DRAM объемом 64 ГБ и выше по 1Х-нм технологии для серверов, а также памяти NAND объемом 128 ГБ и выше для хранения информации на мобильных устройствах.

По направлению производства устройств отображения информации во втором квартале компания наблюдала ослабление спроса на гибкие панели органических светодиодов (OLED) наряду со снижением объемов поставок и цен на ЖК-панели.

В условиях стагнации рынка флагманских моделей смартфонов, подразделение ИТ и мобильной связи отметило сокращение прибыли как в годовом, так и в квартальном исчислении на фоне низких темпов продаж модели Samsung Galaxy S9. Подразделение сетевых технологий при этом добилось значительного роста, в основе которого лежали инвестиции в развитие сетей LTE со стороны основных глобальных клиентов.

Росту продаж телевизоров премиального сегмента, в частности моделей с QLED-экранами, способствовало проведение Чемпионата мира по футболу. Этот рост стал основой повышения доходов подразделения потребительской электроники, при том, что по направлению цифровой бытовой техники отмечено снижение доходности за счет ослабления спроса на системы кондиционирования воздуха.

В перспективе на вторую половину года Samsung ожидает, что основой роста прибылей станут устойчиво-сильные позиции на рынке элементов памяти и повышение спроса на гибкие OLED-панели.

Перспективы по направлению производства элементов памяти сохраняются на высоком уровне во всех областях применения, благодаря высокому спросу на память как для серверов, так и для персональных компьютеров, а также запуску новых продуктов в секторе мобильных устройств. Samsung намеревается в активном режиме реагировать на спрос на дифференцированные продукты, такие как память высокой плотности для серверов и память с высокой пропускной способностью. Компания также намерена укрепить свое технологическое лидерство за счет повышения доли продуктов, созданных по 10-нм технологиям и расширения массового производства памяти V-NAND пятого поколения.

Направления СБИС (System LSI) и производства полупроводников планируют получить дополнительные преимущества за счет более высокого спроса на процессоры приложений и датчики изображений для мобильных устройств. Ожидается рост поставок гибких OLED-панелей даже при том, что наблюдается усиление конкуренции в сегменте жестких устройств.

Условия на рынке мобильных устройств во второй половине года с большой вероятностью будут оставаться достаточно сложными за счет ценовой конкуренции и запуска новых продуктов. Компания намерена отреагировать на такую ситуацию переносом на более ранний срок премьеры модели Samsung Galaxy Note и выпуском имеющих высокую конкурентоспособность моделей среднего и нижнего сегментов, обладающих новыми возможностями и функциями. Продолжится рост прибыли по направлению производства телевизоров по мере расширения Samsung продаж новых инновационных моделей премиального сегмента, в том числе QLED-моделей и телевизоров с разрешением 8К.

В средне- и долгосрочной перспективе Samsung ожидает возникновения новых возможностей для бизнеса по направлению производства компонентов за счет продолжающейся трансформации данной индустрии, в основе которой лежит развитие интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI) и технологий 5G. Направления производства плат также получат дополнительные прибыли от роста спроса на устройства с доступом в сеть за счет появления новых форм-факторов и развития инновационных технологий.

По направлению производства компонентов Samsung будет использовать свои передовые технологии производства полупроводников, чтобы капитализировать новый спрос на чипсеты, используемые в области искусственного интеллекта и автомобильной индустрии. Компания также будет использовать свое сильное положение в производстве OLED-панелей для получения преимущества от расширения применений в ИТ-индустрии и автомобильной индустрии.

Капитальные затраты Компании во втором квартале составили 8,0 трлн вон, в том числе – 6,1 трлн вон по направлению производства полупроводников и 1,1 трлн по направлению производства панелей отображения информации. Таким образом, общие расходы компании за первое полугодие 2018 г. составили 16,6 трлн вон.

Консолидированная выручка по направлению полупроводников за квартал составила 21,99 трлн вон, а операционная прибыль – 11,61 трлн вон. Производство элементов памяти смогло добиться хороших результатов, несмотря на низкую сезонность, поскольку общий рост спроса был устойчивым. В основе общего роста лежал спрос на серверы для центров обработки данных.

Спрос на память NAND оставался устойчивым на базе продолжения тренда на увеличение плотности памяти для смартфонов и повышения спроса на SSD-память для серверов, обусловленного расширением облачной инфраструктуры. Samsung удалось продемонстрировать устойчивую прибыль благодаря реакциям на запуск новых мобильных устройств и спросу на продукты с более высокой плотностью памяти. Компания также сконцентрировала усилия на имеющей более высокую добавленную стоимость памяти SSD с высокой плотностью для серверов.

В сегменте DRAM сохранялся высокий спрос на память для серверов за счет продолжающегося перехода на память более высокой плотности и расширения инфраструктуры центров обработки данных. Спрос на память для персональных компьютеров сохранялся на устойчивом уровне, в основе чего лежит рост спроса со стороны крупных производителей оригинального оборудования. Поддержку сегменту графических карт оказал значительный спрос на игровое оборудование. На рынке памяти для мобильных устройств, несмотря на опасения, связанные с замедлением темпов роста в сегменте смартфонов, продолжается увеличение объемов памяти из расчета на устройство.

Во втором полугодии в сегменте NAND ожидается расширение распространения SSD-памяти в большее число секторов, все продуктовые сегменты планируются из расчета использования электронных хранилищ данных (eStorage) с более высокой плотностью. Согласно прогнозам, сохранится устойчивый спрос на память SSD для центров обработки данных, при этом ожидается и продолжение внедрения памяти SSD высокой плотности с объемами более 8Тб для промышленного применения.

В сегменте мобильных устройств с большой степенью вероятности сохранится устойчивый спрос на память высокой плотности для новых моделей смартфонов. Samsung увеличит объем поставок SSD-памяти для серверов и будет реагировать на спрос на память высокой плотности для eStorage, основываясь на 64-слойных продуктах 3D NAND и высокой конкурентоспособности в области решений высокой плотности.

Согласно прогнозам на второе полугодие в сегменте DRAM, ожидается сохранение устойчивого спроса по всем областям применения. Прогнозируется сохранение роста спроса на память для серверов за счет расширения спроса со стороны центров обработки данных на рынках США и Китая, при том что также планируется запуск высокопроизводительных облачных сервисов.

В сегменте памяти для мобильных устройств, помимо запуска новых флагманских моделей смартфонов, планируется рост объемов хранящейся информации в моделях среднего ценового диапазона, поскольку они начинают поддерживать сложные мобильные игры, встроенный в устройства искусственный интеллект и функции сдвоенной камеры. Помимо этого, драйвером спроса в сегменте персональных компьютеров станет начало учебного года, а в сегменте графических карт – развитие игровых консолей. Samsung сконцентрирует усилия на повышении конкурентоспособности своей продукции путем последовательного расширения перехода на технологии нанометрового класса и расширению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью – DRAM высокой плотности для серверов, памяти HBM2 и LPDDR4X.

В средне- и долгосрочной перспективе ожидается сохранение тенденции смещения в сторону высокопроизводительных серверов с высокой плотностью памяти для ЦОД за счет расширения сервисов искусственного интеллекта, базирующихся на машинном обучении, а также внедрения in-memory СУБД. Планируется рост спроса в мобильном сегменте, поскольку потребность в высокопроизводительных устройствах увеличивается с ростом объемов контента, требующим памяти высокой плотности. Samsung будет осуществлять тщательный мониторинг рынка, ситуации с предложением и спросом в каждом сегменте, чтобы добиться устойчивых прибылей в средне- и долгосрочной перспектива за счет самой передовой технологии в отрасли.

Общие прибыли по направлению СБИС (System LSI) сократились за счет снижения спроса на процессоры приложений для мобильных устройств и микросхемы DDI. Однако продолжалось увеличение спроса на датчики изображений, основанное на расширении применения сдвоенных камер китайскими производителями смартфонов. В третьем квартале ожидается увеличение прибылей в квартальном исчислении на основе спроса на датчики изображений и микросхемы DDI, а также высокой сезонности на рынке смартфонов.

Согласно прогнозам, во втором полугодии общие прибыли должны увеличиться по сравнению с первым полугодием. В основу этого ляжет спрос на микросхемы DDI для OLED и датчики изображений с большим количеством пикселей. В дополнение к этому, Samsung планирует диверсифицировать клиентскую базу в Китае по процессорам приложений для мобильных устройств и разработать кристаллы для применения в автомобильной индустрии и в области Интернета вещей. В средне- и долгосрочной перспективе компания сконцентрирует усилия на разработке чипсетов для связи 5G, системах с несколькими камерами и панелях отображения информации, стремясь к достижению более высоких темпов роста по сравнению со среднерыночными.

По направлению производства проводников общие прибыли продолжили рост в квартальном исчислении за счет значительного спроса на высокопроизводительные вычислительные платы (НРС), процессоры приложений для мобильных устройств и датчики изображения. В дополнение к этому, обеспечивая портфель заказов на специализированные 8-дюймовые продукты, компания создала базу для достижения последовательно стабильных прибылей. Ожидается устойчивая прибыль и во втором полугодии за счет более высокого спроса на процессоры приложений для мобильных устройств и датчики изображения. Samsung также укрепит свое лидерство в технологии обработки, начав массовое производство по 8-нанометровой технологии и тестовое производство по 7-нанометровой технологии на основе экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV).

Компания ожидает, что после того, как в 2017 г. объем продаж составил 9,8 млрд долларов США, в 2018 г. доход превысит 10 млрд долларов США, что обеспечит уверенное второе место на рынке производства полупроводников.

Сегмент производства панелей отображения информации Samsung Electronics в первом квартале достиг консолидированной выручки 5,67 трлн вон, а операционная прибыль по этому направлению составила 0,14 трлн вон.

Квартальные доходы OLED-направления снизились, несмотря на усиление фабричного использования жестких изделий, так как спрос на гибкие панели со стороны основных клиентов остается сниженным. Выручка по направлению ЖК-дисплеев также сократилась в сравнении с предыдущим кварталом, так как поставки панелей и их средняя цена продолжают снижаться.

Во втором полугодии ожидается рост продаж OLED-панелей для смартфонов, в частности, благодаря более высокому спросу на гибкие панели для устройств высокого ценового сегмента. Samsung стремится увеличить долю на рынке благодаря повышению технологической и ценовой конкурентоспособности. Компания намерена расширять продажи продукции с добавленной стоимостью и усилить компетенцию в новых областях, таких как складные дисплеи.

В направлении ЖК-дисплеев во втором полугодии ожидается рост спроса на телепанели высокого разрешения и больших размеров в связи с пиковой сезонностью. Усиление конкуренции и увеличение объемов выпуска товаров другими компаниями будет ограничивать повышение прибыли, однако Samsung будет продолжать концентрироваться на получении прибыли за счет продуктов класса Премиум, таких как дисплеи на квантовых точках и телепанели с разрешением 8K.

Консолидированная выручка подразделения информационных технологий и мобильной связи в первом квартале составила 24,0 трлн вон. Операционная прибыль за этот период достигла 2,67 трлн вон.

В связи с замедлением темпов роста продаж на рынке смартфонов премиального сегмента и усилением конкуренции, поставки смартфонов Samsung, а также выручка по этому направлению продемонстрировали поквартальное снижение. Этому также способствовало замедлению продаж Samsung Galaxy S9 и S9+ и поэтапное прекращение выпуска более старых моделей бюджетного сегмента.

Компания отмечает снижение в квартальной операционной прибыли в связи с ростом маркетинговых затрат. При этом в направлении сетевых коммуникаций наблюдается интенсивный рост продаж, так как крупные зарубежные партнеры увеличили размер инвестиций в расширение LTE-сетей.

Во втором полугодии прогнозируется рост спроса на смартфоны и планшеты в связи с периодом высокой сезонности, при этом Samsung ожидает усиления конкуренции в связи с появлением на рынке новых моделей смартфонов. В ответ Samsung будет стремиться повысить продажи, представив новый смартфон Samsung Galaxy Note, обладающий исключительной производительностью по оптимальной цене, раньше, чем обычно. Кроме того, компания планирует усилить ценовую конкурентоспособность и внедрить передовые технологии в массовые модели.

В дальнейшем компания продолжит усиливать конкурентоспособность продуктов благодаря своему лидерству в аппаратной сфере, внедряя передовые технологии и новые форм-факторы и выходя на передовые позиции в сфере 5G. Более того, посредством постоянно развивающейся экосистеме Bixby, объединяющей смартфоны, телевизоры, холодильники и другие устройства интернета вещей, Samsung стремится обеспечить пользователей персонализированными сервисами и стимулировать взаимодействие с другими сервисами, таким как Samsung Pay.

Направление сетевых коммуникаций компании будет поставлять основным партнерам решения для сетей 5G и продолжит прилагать все усилия для достижения глобального лидерства в области сетевых решений следующего поколения.

Консолидированная выручка подразделения потребительской электроники, включая направления устройств визуального отображения и цифровой бытовой техники, в текущем квартале составила 10,4 трлн вон, а операционная прибыль достигла 0,51 трлн вон.

В целом спрос на рынке телевизоров продемонстрировал рост в сравнении с показателями прошлого года, обусловленный проведением Чемпионата мира по футболу, который способствовал продажам. Samsung отмечает существенный рост прибыли по направлению телевизоров, который обеспечили стабильные продажи премиальных продуктов, в том числе QLED-телевизоров и телевизоров с ультрабольшими экранами.

После успешной реструктуризации продуктовой линейки Samsung стала лидером на рынке телевизоров класса Премиум, завоевав более чем 50% рынка в сегменте ультра больших телевизоров диагональю от 75 дюймов.

Общий рынок цифровой бытовой техники снизился в годовом исчислении, в связи с нестабильностью на рынках развивающихся стран, при этом на развитых рынках наблюдается умеренный рост. Продажи продуктов премиального сегмента Samsung во втором квартале продолжили повышаться, в частности, это относится к холодильникам Family Hub и воздухоочистителю класса люкс CUBE. При этом доходы в годовом исчислении немного снизились в связи с низким спросом на системы кондиционирования воздуха.

Во втором полугодии на рынке телевизоров прогнозируется рост в годовом исчислении, в особенности на развитых рынках. Samsung продолжит работу над повышением прибыльности, концентрируясь на продаже телевизоров премиального сегмента и максимизации поставок в пиковый сезон в конце года. Во втором полугодии компания представит первый в отрасли QLED-телевизор разрешением 8K с управлением с помощью искусственного интеллекта, что, как ожидается, еще больше укрепит позиции Samsung как лидера на рынке телевизоров высшей ценовой категории.

По направлению цифровой бытовой техники компания сосредоточится на получении прибыли за счет более активного продвижения продуктов в ключевых регионах в пиковый сезон, в частности, в «Черную пятницу», а также расширения продаж устройств класса Премиум и встроенной бытовой техники.