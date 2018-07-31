ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft

ISBC создала новую отечественную антикражную систему. ISBC Anti-Theft основана на технологиях радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного стандарта UHF и производится в Зеленограде. Новинка предотвратит кражи в ритейле и фитнес-центрах, при этом стоимость российского оборудования, по заявлению ISBC, более чем в 2 раза ниже зарубежных аналогов.

В современных SPA-центрах и фитнес-клубах распространена услуга предоставления бесплатных полотенец и халатов. Во-первых, решается вопрос соблюдения гигиены. Во-вторых, растет лояльность клиентов. Закончив тренировку, посетители клуба или Spa-центра должны сдать полотенца и халаты.

К сожалению, клубы страдают от постоянных потерь, для крупных фитнес-центров, достигающих 150 полотенец ежедневно. Организация жесткого ручного контроля бессмысленна, но проблема решается очень просто. Полотенца оснащаются специальными UHF-метками, устойчивыми к стирке, а система ISBC Anti-Theft на выходе громко напоминает о необходимости вернуть вещь в фитнес-центр.

Новая российская система состоит из сверхвысокочастотных RFID считывателей производства ISBC с внешними антеннами, программного обеспечения, оповещающих и исполнительных устройств. При попытке вынести вещь может включаться световая или светозвуковая сигнализация, информируя персонал заведения.

«Российская ISBC Anti-Theft предназначена для фитнес-клубов, розничных сетей, отелей, SPA-центров. Она может заменить обычные антикражные ворота в магазинах и монтироваться скрытно, что повышает ее эффективность. Использование RFID технологий ISBC позволяет совместить борьбу с воровством с инвентаризацией товаров в торговле и на складах, вплоть до точного указания на место расположения товара», – сказал Андрей Красовский, руководитель Департамента радиочастотной идентификации ISBC.