«Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент». Проект будет выполнен в системе Directum на базе технического решения «Финансовый архив». Решение позволит обмениваться учетными документами с контрагентами компании, и обеспечит хранение, поиск и быстрое формирование отчетов для проверки по запросу налоговых органов.

В корпоративной работе «Миррико менеджмент» большое внимание уделяет инновациям в сфере ИТ-технологий. Цель компании — формирование единого информационного поля, интегрирующего работу компании и ее контрагентов. Двигаясь по этому пути, «Миррико менеджмент» совместно с командой «Майтэк» внедряет на базе EMC-системы Directum решение «Финансовый архив».

Новая разработка позволит: обмениваться документами с контрагентами и партнерами менее чем за 5 минут (в противовес 1 месяцу почтовой и 2-3 курьерской доставки-экспресс); ускорить процессы согласования документов за счет обеспечения прозрачности и контроля процессов; удобно контролировать сроки согласования учетных документов; гибко управлять процессами за счет получения быстрого анализа текущей работы; сократить на 30% прямые издержки на обмен документами с контрагентами, на хранение бумажных документов и работу с документами в архиве; увеличить оборачиваемость денежных средств на 20% за счет сокращения сроков подписания документов как со стороны контрагента, так и внутри ГК «Миррико».

В настоящее время компания «Майтэк» осуществляет исследование процессов по работе с первичными документами, а также проводит анализ точек соприкосновения ECM-системы Directum с ERP-системой Navision для проведения интеграции и настройки сквозных процессов внутри компании.