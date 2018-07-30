Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

Bosch и Daimler ускоряют развитие автоматизированного и беспилотного вождения в городах. Беспилотное вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE).

Партнеры выбрали Калифорнию в качестве пилотной локации для тестирования автопарка беспилотных машин. Во второй половине 2019 Bosch и Daimler предложат клиентам беспилотные такси по фиксированным маршрутам в технологическом центре Калифорнии.

Планируется, что Daimler станет оператором тестового автопарка. Пилотный проект продемонстрирует возможности технологий искусственного интеллекта для сервисов городской мобильности наподобие каршеринга и влияние на будущее систем передвижения. Партнеры выбрали американскую технологическую компанию Nvidia в качестве поставщика вычислительной платформы для искусственного интеллекта.

Для того, чтобы совместно разработать и предложить рынку тщательно подготовленные и безопасные инновации, Bosch и Daimler полагаются на опыт десятилетий своей экспертной работы. Для обеих компаний главными принципами являются:

«Безопасность, надежность и развитая система беспилотного вождения», – сказал доктор Майкл Хевнер, глава отдела беспилотного вождения в компании Daimler. «Безопасность имеет наивысший приоритет для нас и учитывается на всех этапах на пути к серийному производству. Если мы где-то сомневаемся, то тщательный подход к изучению проблемы становится важнее быстроты решения».

«Довести автоматизированное вождение до уровня серийного производства – это как настоящее десятиборье. Хорошо разбираться в одной или двух сферах недостаточно, необходимо быть мастером всех дисциплин. Только в этом случае мы сможем успешно внедрить автоматическое вождение в городе», – отметил доктор Стефан Хонли, старший вице президент отдела беспилотного вождения компании Bosch.

Решающий фактор для беспилотного вождения в городской среде – это способность автомобиля точно воспринимать окружающую среду при помощи различных сенсоров. Анализ получаемой информации и интерпретация ее в команды за очень короткий промежуток времени требует невероятной компьютерной мощности, поэтому автоматизированное транспортное средство можно назвать мобильным суперкомпьютером. В то же время, для обеспечения полностью автоматизированного вождения по городу на автопилоте необходима многофункциональная платформа, архитектура которой включает систему резервного копирования для сохранения работы после отказа одного или нескольких составляющих компонентов и характеризуется высоким уровнем функциональной безопасности.

Для обеспечения максимальной безопасности и надежности необходимые вычислительные операции выполняются одновременно несколькими схемами. Таким образом обеспечивается постоянный доступ системы к результатам этих параллельных вычислений при необходимости.

Для автоматического движения используется система, которая состоит из нескольких блоков управления. Американская технологическая компания Nvidia предоставляет платформу для реализации алгоритмов искусственного интеллекта Bosch и Daimler. Сеть блоков управления объединяет данные со всех датчиков – радиолокационных, видео, лидарных и ультразвуковых (происходит слияние данных), оценивает их за миллисекунды и планирует движение транспортного средства. Суммарно сеть блоков управления имеет вычислительную мощность в сотни триллионов операций в секунду. Для сравнения, аналогичную производительность имеют несколько вместе взятых современных автомобилей S-класса.

Сеть блоков управления будет использоваться в беспилотных автомобилях парка Daimler и Bosch, которые партнеры выведут на дороги Калифорнии во второй половине 2019 года. Но это не все: оба партнера будут предлагать клиентам услугу автоматизированного трансфера по избранным маршрутам в городе, расположенном в заливе Сан-Франциско в Кремниевой долине. Эта тестовая операция покажет, насколько беспилотные средства передвижения можно интегрировать в транспортную сеть. Многие города сталкиваются с серьезной нагрузкой на существующую транспортную систему. Тестовый режим должен продемонстрировать, может ли новая технология стать решением проблем.

Своим сотрудничеством, начавшимся в апреле 2017 года, Bosch и Daimler стремятся улучшить движение транспорта в городах, повысить безопасность на дороге и выстроить фундамент работы автомобильного трафика в будущем. Кроме того, технология повысит популярность каршеринга, обмена автомобилями, позволит людям максимально эффективно использовать время в поездке и откроет новые возможности для людей, например, не имеющих водительских прав.

В пределах определенной городской зоны пользователи смогут воспользоваться системой каршеринга или вызвать беспилотное такси отдельно. Этот проект сочетает в себе многолетний опыт ведущих мировых компаний в области системного обеспечения с одной стороны, и аппаратных средств с другой. Следующей целью синергии является внедрение новой технологии и ее полное утверждение.

Команды сотрудников Bosch и Daimler работают совместно в двух регионах: в крупном районе Штутгарта в Германии и вблизи Саннивейла в Кремниевой долине к югу от Сан-Франциско в США. Сотрудники обеих компаний работают в одном офисе, что обеспечивает быстрый обмен информацией и принятие решений по рабочим дисциплинам. В то же время у них есть доступ ко всем ноу-хау коллег из материнских компаний. Партнеры в равной степени финансируют работу по развитию.

Сотрудники совместно разрабатывают концепции и алгоритмы для беспилотного вождения. Задача Daimler – обеспечить автомобиль системой вождения. С этой целью компания предоставляет необходимые средства для разработки, испытательные установки, а затем транспортные средства для проверки автопарков. Bosch отвечает за компоненты (датчики, исполнительные механизмы и блоки управления), выбранные в ходе разработки. В целях тестирования партнеры используют свои лаборатории и испытательные стенды, а также соответствующие испытательные полигоны в Иммендингене и Боксберге. Кроме того, с 2014 года Mercedes-Benz имеет разрешение на испытание автоматических транспортных средств в регионе Саннивейл / Калифорния. Компания также имеет соглашение для проведения тестовых операций в регионе Зиндельфинген / Беблинген с 2016 года. Bosch был первым в мире автомобильным поставщиком для тестирования автоматизированного вождения на дорогах общего пользования в Германии и США в начале 2013 года.