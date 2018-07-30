«Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР»

«Фогсофт» объявил о том, что «Группа ЛСР» переводит закупки на собственную электронную торговую площадку.

Основными направлениями деятельности «Группы ЛСР» являются девелопмент, строительство и производство строительных материалов. В числе закупок компании — строительные подряды, металлопродукция, ГСМ, запасные части и расходники, лакокрасочные, строительные, отделочные материалы, электрооборудование и запчасти, оргтехника, спецодежда и СИЗ, канцтовары и т.д.

По словам разработчиков, электронная торговая площадка «Группы ЛСР» может функционировать независимо или подключаться к внутренней информационной системе планирования закупок (ИС).

ЭТП разработана на основе готового решения «iTender Закупки» с доработкой функциональности под специфичные бизнес требования «Группы ЛСР». В «Фогсофт» отметили, что техническое задание, полученное от заказчика, включало ряд нестандартных для подобных проектов задач.

На площадке доступно проведение аккредитации по номенклатурной группе, аккредитации на тендер, открытый, закрытый (по приглашению организатора закупки) запрос предложений и переторжки.

Предквалификацию заказчик может запускать, как на конкретную закупку, так и аккредитовывать поставщиков на определенный срок — по товарным группам (номенклатуре) или видам деятельности. Попав в список аккредитованных компаний, поставщик будет автоматически приглашаться на участие в закупочных процедурах, соответствующих его аккредитации. Такая схема будет действовать на весь период действия аккредитации поставщика.

Специально для «Группы ЛСР» компанией «Фогсофт» был разработана функциональность, позволяющая запрашивать аналоги для указанных позиций лота при формировании пакета конкурсной документации. Аналоги по позициям также могут участвовать в переторжках.

В системе реализована гибкая настройка критериев оценки. Для допуска к участию в тендере поставщиков оценивают по квалификационным критериям, которые распространяются на весь тендер. Для оценки поступивших предложений используются коммерческие критерии, которые могут быть применены для всего лота или для каждой позиции. Поступающие из информационной системы критерии оценки контрагента преобразуются в анкету закупки, форму которой пользователь должен заполнить для подачи заявки на участие в закупочной процедуре. ЭТП на базе «iTender Закупки» позволяет гибко настраивать критерии для каждого конкретного тендера и каждого конкретного лота.

В соответствии с техническим заданием на ЭТП были разработаны четыре типа переторжки: в виде онлайн-переторжки на снижение цены, голландской переторжки, очного заседания и переторжки в один шаг. Каждая из них может проводиться по лотам и позициям с любым набором критериев оценки.

Созданная специально для холдинга переторжка в виде очного заседания, подразумевает встречу заказчика с его потенциальными поставщиками. В результате очных торгов закупщик вносит на ЭТП предложения, поданные контрагентами в процессе очной переторжки.

ЭТП разработана специально для взаимодействия с внутренней информационной системой планирования закупок «Группы ЛСР» (ИС).

«Сначала из информационной системы на площадку отправляются команды о публикации тендера или внесении изменений в конкурсную документацию, далее — полученные от поставщиков заявки возвращаются в ИС для обработки сотрудниками ЛСР, — сказал менеджер проектов «Фогсофт», руководитель разработки и внедрения ЭТП для компании «Группа ЛСР» Игорь Бовин. — После на ЭТП поступают данные о результатах — выборе победителя, проведении переторжки, запросе дополнительной документации или, например, о назначении очередного раунда закупки».

Таким образом осуществляется разделение систем в соответствии с политикой безопасности «Группы ЛСР». ИС будет содержать внутренние данные компании (список контрагентов, детали договорных отношений, заключенные контракты и т.д.) — доступ к этим данным будут иметь только сотрудники холдинга. ЭТП станет публичной информационной системой для взаимодействия с контрагентами.

В ближайшее время «Группа ЛСР» осуществит плавный перевод закупок на корпоративную ЭТП.