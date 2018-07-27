USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС»

«Актив» и «РЕД СОФТ» сообщили о положительных результатах тестирования электронных идентификаторов «Рутокен» и операционной системы «РЕД ОС» на совместимость.

Испытания продуктов Рутокен и РЕД ОС показали полную совместимость при работе. В частности, были протестированы USB-токены и смарт-карты: Рутокен S/ Рутокен S micro; Рутокен Lite/ Рутокен Lite micro; Рутокен Lite SD; Рутокен ЭЦП/ЭЦП 2.0/ЭЦП PKI/ЭЦП micro; Рутокен ЭЦП Smart Card; Рутокен ЭЦП Bluetooth.

Рутокен — первая в России полностью отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Ключевые носители «Рутокен» используются везде, где требуется безопасное хранение и использование паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ключей электронной подписи.

Электронные идентификаторы «Рутокен» представлены в различных форм-факторах: от стандартного USB-токена или смарт-карты до Bluetooth-устройств. Карточная операционная система Рутокен, драйверы Рутокен для Windows, Рутокен Плагин, Рутокен KeyBox входят в Единый реестр отечественного ПО.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» 4-го класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

По результатам проведенных работ разработчик ПО «РЕД СОФТ» и компания «Актив» рекомендуют свои продукты для применения в коммерческом сегменте и среди государственных заказчиков.

«Мы сотрудничаем с компанией «РЕД СОФТ» с 2015 года. Тогда было впервые проведено тестирование продуктов Рутокен с операционной системой РЕД ОС и системой управления базами данных СУБД Ред База Данных. С тех пор продукты успешно используются в проектах, требующих высокого уровня защиты данных. Наше сотрудничество продолжается, и в этом году мы решили обновить сертификат совместимости. Надеемся на дальнейшую плодотворную работу», - сказал Владимир Иванов, директор по развитию «Актив».

«"Актив" и "РЕД СОФТ" — российские компании без иностранных бенефициаров, чьи продукты зарегистрированы в Едином реестре Минкомсвязи России и полностью соответствуют отечественным требованиям по защите информации, что допускает их использование в рамках информатизации государственных структур. Использование сертифицированных продуктов Рутокен и операционной системы РЕД ОС позволит нашим заказчикам из госсектора оценить все преимущества отечественных решений», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РЕД СОФТ».