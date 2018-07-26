«Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы

«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК, партнер Qlik на территории России и стран СНГ, совместно с Qlik, одним из лидеров в разработке систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили о старте проекта по внедрению Qlik Sense в качестве основной аналитической системы «Росгосстраха». Аналитика на базе Qlik Sense уже используется топ-менеджментом компании. Планируется, что доступ к интерактивной аналитике уже в первый год работы получат более 550 сотрудников «Росгосстраха».

«Росгосстрах» располагает масштабной сетью филиалов и точек продаж (около 1,6 тыс.) и разнообразным ИТ-ландшафтом. Компания проводит трансформации бизнеса и инфраструктуры, чтобы соответствовать требованиям времени и рыночного окружения. Одно из них – необходимость получать информацию для принятия решений в формате интерактивной аналитики, а не статичных отчетов. «Мы ежегодно страхуем миллионы клиентов и, соответственно, генерируем большой объем данных, к которому для эффективной работы нужен быстрый и удобный доступ. С этим связано решение выбрать современную BI-платформу для удобной визуализации и аналитики, которая поддержит принятие решений на всех уровнях управления – от правления до среднего менеджмента. Qlik Sense полностью соответствует этим требованиям, что подтвердилось в ходе пилотного проекта», – сказал Евгений Ильин, заместитель финансового директора «Росгосстрах».

Пилотный проект на системе бизнес-аналитики Qlik Sense в «Росгосстрахе» проходил в необычном формате – для менеджмента было важно не только ставить задачу по внедрению продукта, но и активно участвовать в процессе разработки, чтобы понять, насколько комфортно работать с BI-инструментом с технической точки зрения. Поэтому основу пилотного приложения Qlik Sense, включая подключение к источникам данных и разработку первичной визуализации, подготовил Евгений Ильин. Для демонстрации топ-менеджменту пилотное приложение уже дорабатывала команда консультационной группы АТК – с точки зрения модели данных, визуализации и геоаналитики.

Сейчас пилотное приложение Qlik Sense по анализу продаж уже активно используется сотрудниками «Росгосстраха», в том числе топ-менеджерами компании. Консультационная группа АТК была привлечена на масштабный проект по разработке аналитических приложений Qlik Sense для всех ключевых бизнес-процессов компании, включая продажи, финансы, убытки, актуарные расчеты.

«"Росгосстрах" занимает лидирующие позиции настраховом рынке России, поскольку предлагает современные и востребованные решения своим клиентам и использует самые современные технологические решения. Внедрение интерактивной аналитики Qlik Sense поможет нам повысить уровень сервиса, а также скорость реакции на изменения рынка и новые потребности клиентов. Это решение полностью соответствует утвержденной стратегии развития компании до 2021 г. в части диждитализации сервисов», – отметил заместитель финансового директора «Росгосстраха» Евгений Ильин.

Всего же на инвестиции в цифровое и в фундаментальное преображение базовой ИТ-инфраструктуры компании в целом планируется направить 5 млрд руб.

«Платформа Qlik хорошо зарекомендовала себя на российском страховом рынке, помогая компаниям этого сектора решать аналитические задачи в различных областях бизнеса. Мы очень высоко оцениваем доверие, оказанное нам и нашему партнеру – консультационной группе АТК, осуществлявшей внедрение системы, и уверены, что для "Росгосстраха" Qlik Sense станет надежным инструментом и позволит повысить показатели деятельности за счет оперативной аналитики в масштабе всей компании», – сказал Алексей Галков, руководитель направления индустриальных решений Qlik.