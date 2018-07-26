НИИ «Масштаб» займется дистрибуцией ПО VideoMost

Spirit DSP заключила дистрибьюторский договор с НИИ «Масштаб», входящим в госкорпорацию «Ростех». Информацию о соглашении сообщила CNews компания Spirit.

НИИ «Мастшаб» известен как разработчик сложных систем и средств телекоммуникаций, защиты информации, автоматизированного управления для спецзаказчиков. Дистрибуция программного продукта VideoMost помогает НИИ «Мастшаб» выйти на гражданский рынок, реализуя тем самым принятую «Ростехом» стратегию развития на увеличение доли гражданской продукции. Теперь коммерческие партнеры НИИ «Мастшаб» могут получить высококачественные и полнофункциональные видеоконференции и средства совместной работы мирового уровня от российского производителя VideoMost.

Отечественный программный сервер для видеоконференций и унифицированных коммуникаций VideoMost решает задачу импортозамещения и дополнения зарубежных аппаратных ВКС решений от Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др., а также Microsoft Skype.

VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC, и др., что позволяет использовать VidoeMost совместно, в одной организации, в одной конференции, с ВКС продуктами иностранных производителей, уже закупленными российскими организациями ранее, включая Microsoft Skype. VideoMost поддерживает интерактивные видеоконференции до 100 участников и видеоселекторы до 300 участников, при общем количестве одновременных видео участников на одном стандартном РС сервере до 1000.

«VideoMost хорошо известен на российском рынке, несколько тысяч государственных и коммерческих организаций являются нашими клиентами. VideoMost отвечает всем современным требованиям по качеству, функционалу и техническим характеристикам. Это уже оценили наши партнеры – и системные интеграторы и операторы связи. Благодаря нашим партнерам, по результатам независимой аналитики Tadviser, продукт VideoMost бессменно занимает 1 место в России по числу ВКС внедрений на предприятиях с 2014 по 2017 год», - сказал Кирилл Грачев, директор по маркетингу Spirit.

Программный ВКС сервер VideoMost эффективен для проведения совещаний, деловых встреч, презентаций и пресс-конференций, работы ситуационных центров, контакт-центров, телемедицины и дистанционного обучения. Благодаря кроссплатформенности (работе на Linux, Windows, MacOS, Android, iOS и во всех браузерах), совместимости с ранее установленным ВКС-оборудованием, телефонией и Skype for Business в одной конференции, а также широкому набору дополнительных инструментов (мобильный мессенджер, демонстрация приложений и рабочего стола, совместная работа над документами, обмен файлами, доска для рисования и др.) VideoMost является эффективным бизнес-инструментом на каждом рабочем месте в офисе, в командировках, для удалённых сотрудников, для коммуникаций с клиентами, партнерами и поставщиками.