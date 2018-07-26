LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц

LanCloud запустил облачную платформу Cloud Server на базе новейших процессоров Intel Xeon Scalable. Каждый хост виртуализации содержит 4x 18-ядерных процессора Intel Xeon Scalable Gold 6154 - в сумме 72 ядра с базовой частотой 3,0 ГГц, которые при помощи технологии Turbo Boost разгоняются до 3,7 ГГц, 1536 ГБ оперативной памяти, 2x 10 Гбит/с порта локальной сети и 2x 16 Гбит/с порта сети хранения данных. К серверам по протоколу Fiber Channel подключены 6 различных типов хранилищ данных, включая высокопроизводительные Full-flash SSD хранилища со скоростью чтения/записи 1000 МБ/с, и 100 000 IOPS. В качестве гипервизора используется платформа Microsoft Hyper-V 2016 и система управления AzurePack.

Теперь заказчики могут арендовать виртуальные серверы, каждый из которых будет включать: 72 vCPU с частотой 3.0 (3.7 ГГц Turbo Boost), 1500 ГБ vRAM, 64 ТБ (и более) SSD хранилища 1000 МБ/с, 100K IOPS. Такой виртуальный сервер в тесте LINPACK показывает производительность более 2 ТФЛОПС. Для сравнения, это в 2 раза быстрее американского суперкомпьютера ASCI Red, который до 2000 г. занимал первую строчку в мировом рейтинге топ500 самых быстрых суперкомпьютеров. Он включал в себя 104 серверных стойки, 7264 вычислительных узла и потреблял около 1 МВт электроэнергии. А теперь любой заказчик может получить такую производительность в облаке LanCloud за небольшую ежемесячную плату.

Сравнение быстродействия виртуальных серверов на новой облачной платформе на базе Xeon Scalable с предыдущим поколением Xeon E5/E7 показывает прирост производительности от 20% до 50% при равном количестве ядер и памяти. Например, известный тест «Гилёва» показывает прирост скорости работы 1С Предприятия 8.3 более 50%. Фактически это означает, что клиенты могут получить в 1,5 – 2 раза большую производительность виртуального сервера при использовании того же самого количества процессорных ядер. Или наоборот, в 1,5 – 2 раза сэкономить, сократив количество ядер, без потери производительности.

Услуга Cloud Server ориентирована прежде всего на корпоративных заказчиков, которым необходимо разместить в облаке различные высоконагруженные приложения. Тем не менее, и заказчики малого и среднего бизнеса могут воспользоваться преимуществом новых высокопроизводительных процессоров, сэкономив на количестве арендуемых ресурсов.

С сегодняшнего дня сервис доступен для бесплатного тестирования всем клиентам.