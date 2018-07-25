Zebra Technologies внедряет мобильные принтеры ZQ600

Zebra Technologies Corporation представила новые мобильные принтеры серии ZQ600 для печати этикеток и чеков в помощь предприятиям для повышения производительности в магазинах и на складах. Развивая успех самых популярных мобильных принтеров Zebra серии QLn, новые мобильные принтеры ZQ600 имеют цветной дисплей с адаптируемым под требования заказчика меню, а также высокоёмкую батарею и возможность дистанционного управления. Все эти преимущества обеспечивают максимальную производительность при управлении ценообразованием, а также оперативное оформление и оплату заказов в розничных магазинах.

Мобильные принтеры ZQ600 созданы для использования в режиме массовой печати этикеток и чеков, используемых в рознице, при транспортировке и в логистике, а также в обрабатывающих отраслях промышленности. Новые принтеры идеальны для приложений покупки и доставки, приведения в соответствие и управления запасами/информацией о ценах, торговых точек, снижения очередей, подбора, упаковки, отгрузки, прямых доставок в магазин (ПДМ) и обратной логистики.

Цветной экран с понятным интерфейсом снижает требования по обучению сотрудников, благодаря четкой подаче сигналов предупреждений, сигналов о статусе принтера и ошибках для быстрого решения вопросов.

Принтеры серии ZQ600 имеют батарею с максимальной емкостью в своем классе, помимо запатентованной Zebra технологии печати Power Smart Print technology (PSPT). Эта передовая технология максимально увеличивает эффективность батареи, рассчитывая и поставляя точное количество энергии, требуемое для предоставления лучшего качества печати.

Принтеры с PSPT могут сэкономить примерно 20-30% от мощности батареи, при условии, что продавцы-консультанты и персонал, получающий товар от места доставки до склада, имеют достаточный заряд батарет на время их смены.

Принтеры Zebra ZQ600 обладают новейшими техническими возможностями Wi-Fi , чтобы обеспечить надежное, стабильное соединение, позволяющее работникам быть на связи во время их перемещений по объектам.

Принтеры серии ZQ оснащены единственной в отрасли функцией мгновенного включения Wi-Fi , которая автоматически активизирует принтер, если он переходит в спящий режим. Данная функция позволяет продавцам магазина моментально распечатывать этикетки или чеки, тем самым сохраняя энергию и срок работы батареи, без необходимости перезагружать оборудование.

Принтеры серии ZQ600 поддерживаются пакетом приложений, утилит и средств разработки Zebra Print DNA, который обеспечивает наивысшее качество печати, благодаря повышенной безопасности, более высокой эффективности работы, упрощенной системе удаленного управления и более простой интеграции.

Кит Лефевр, вице-президент Zebra Technologies, группа специальной печати (Specialty Printing Group, отметил: «Являясь лидером в мобильной печати, Zebra неустанно стремится к постоянному совершенствованию и инновациям. Мобильные принтеры серии ZQ600 вносят новизну в наши знаменитые принтеры серии QLn за счет новых характеристик и программного обеспечения, которые помогают улучшить выполнение работ, оптимизируя производительность персонала, снижая эксплуатационные издержки и увеличивая удовлетворенность потребителя».