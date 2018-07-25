Cisco представила в России решение SD-WAN на базе интенционно-ориентированных сетей

Cisco представила в Москве решение Cisco SD-WAN, в котором применяются инновационные технологии интенционно-ориентированных сетей, открывающие новую эру в развитии сетевых технологий.

Технология SD-WAN предназначена для создания гибких масштабируемых распределенных корпоративных сетей. Ее особенностью является разделение уровней транспорта и контроля, что позволяет централизованно управлять использованием транспортных сетей удаленными филиалами.

«Решение Cisco SD-WAN существенно повышает надежность работы распределенной сети, ведь именно от этого фактора зависит непрерывность бизнес- процессов – принимаются ли заказы, обслуживаются ли клиенты, совершаются ли операции. До 80% всех операций в территориально распределенных компаниях совершаются в филиалах, вследствие чего бесперебойное функционирование приложений в них является важнейшей задачей ИТ, – сказал Андрей Кузьмич, директор по технологиям Cisco в России и СНГ. – В основе нового решения – прорывные разработки Cisco в области IBN (Intent-based networking, интенционно-ориентированные сети), являющиеся результатом нашей многолетней работы по созданию интуитивной системы, способной предвидеть действия, нейтрализовать в зародыше угрозы безопасности, а также непрерывно совершенствоваться и обучаться».

Внедрение Cisco SD-WAN позволит заказчикам существенно ускорить процесс подключения новых филиалов и снизить сопутствующие затраты. Фактически можно отправить оконечное устройство в удаленный офис по почте, а настроить его удаленно нажатием кнопки в центральном офисе. С использованием Cisco SD-WAN оптимизируются и расходы на каналы от операторов связи, при этом не приходится жертвовать уровнем обслуживания клиентов. Это достигается за счет микса транспортной инфраструктуры от провайдеров – MPLS, доступ в Internet, мобильной сети передачи данных 3G/4G. При этом набор функционала Quality experience позволяет следить за сохранением уровня работы каждого конкретного приложения в режиме реального времени, учитывая текущее состояние канала.

Еще одно ключевое отличие Cisco SD-WAN – высочайший уровень защищенности от киберугроз. Снижение рисков ИБ в распределенной сети обеспечивается встроенным комплексом мер – сегментацией, шифрованием, поддержкой логических топологий, сервисных точек, а также внешними средствами ИБ – как устанавливаемыми в периметре (ASA, NGFW), так и облачными (Cisco Umbrella). В результате время обнаружения угроз в сети снижается в сотни раз, что минимизирует потенциальные убытки компаний от потерь данных и затраты на восстановление информации.

Решение Cisco SD-WAN позволяет обеспечить гибкость в выборе оконечного оборудования, это могут быть как классические маршрутизаторы Cisco, так и оригинальные устройства vEdge, а также и их виртуализированные версии.

Управляющие приложения Cisco SD-WAN включают в себя централизованную систему оркестрации и управления, которая может размещаться как в облаке Cisco так и в ЦОДе компании.