Vestabank внедрил BPM-систему ELMA

Проект внедрения ELMA стартовал в Vestabank в 2016 г. Основной задачей проекта стало сокращение времени и стоимости операций по обработке заявок для комфортного и быстрого обслуживания малого и среднего бизнеса.

Через месяц после начала проекта в банке автоматизировали основной продуктовый процесс — открытие расчетного счета. С помощью ELMA сотрудники банка сократили время и количество шагов операции по открытию расчетного счета до 53 минут и 23 условных действий клиента (заполнение одного поля — одно действие). В результате в несколько раз уменьшилась стоимость процесса, повысилось качество клиентского опыта. Автоматизация сократила порядка шести FTE (Full-Time Employee), при увеличении потока заявок до 20 тыс. в месяц. На данный момент по данному процессу в системе осуществляется 18 227 транзакций в месяц.

Далее сотрудники настроили KPI и провели интеграцию BPM-системы с АБС, профильными внешними ресурсами и базами данных, веб-сервисом для проверки контрагентов, социальными сетями и мессенджерами. Внедрение системы KPI и формирование ежемесячной отчетности улучшили исполнительскую дисциплину и снизили число ошибок. Также полностью автоматизирован и документооборот банка. Все согласования и проверки документов происходят в системе. Службы финансового мониторинга тоже полностью переходят на ELMA.

На сегодняшний день в системе ELMA работает весь банк: специалисты фронтподразделения, бэкподразделения — всего более 80 пользователей. Система переведена в промышленную эксплуатацию и полностью поддерживается силами специалистов банка.

Главным результатом проекта внедрения ELMA в Vestabank стал рост позиций банка в своем сегменте рынка. В мае 2018 г. агентство Markswebb, специализирующееся на исследованиях финансовых сервисов, поставила банк на первое место в рейтинге Business Banking Fees Monitoring 2018. Согласно данным Markswebb, самым доступным банком для предпринимателей Москвы и Петербурга стал Vestabank, который по некоторым показателям обогнал крупные федеральные банки.

Также Vestabank стал победителем ежегодного конкурса Торгово-промышленной палаты «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшая банковская программа для малого и среднего бизнеса 2018» как банк, предоставляющий лучшие финансовые условия предпринимателям.