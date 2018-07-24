«Техносерв» спроектирует реконструкцию систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри

«Техносерв» объявил о заключении контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри (Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ) в рамках реализации Федеральной программы «Комплексного плана социально-экономического развития Республика Саха (Якутия)».

Важной особенностью проекта является то, что проектирование будет выполняться для объектов в особых природно-климатических условиях: город находится в районе Крайнего Севера, с многолетнемерзлыми грунтами и непростыми сейсмическими условиями.

В рамках проекта «Техносерв» проведет инженерные изыскания, разработает проектно-сметную документацию, получит заключение государственной экспертизы и разработает рабочую документацию. Работы для «Нерюнгринского городского водоканала» в частности включают: разработку проектов реконструкции нескольких тепловых камер на магистральных водоводах г. Нерюнгри, Верхне-Нерюнгринского и Омулинского водозаборов, магистральных сетей, участка самотечного канализационного коллектора, водопроводных насосных станций и системы обеззараживания воды и сточных вод с применением электролизных установок «хлорэфс».

«Имеющийся положительный опыт «Техносерва» в проектировании систем коммунального хозяйства поможет нам при выполнении работ применить эффективные технологии и оборудование, – отметил Дмитрий Буторин, руководитель центра компетенций по модернизации промышленных и энергетических предприятий компании «Техносерв». – Выбор современных, в том числе энергосберегающих и экологически чистых технологий, позволит «Нерюнгринскому городскому водоканалу» в дальнейшем снизить капитальные вложения и эксплуатационные затраты, уменьшить уровень потерь коммунальных ресурсов, а также повысить качество и надежность предоставления услуг водоснабжения населению города».