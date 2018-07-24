GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания

GoldenSIM представил «умные» терминалы ID.Terminal с использованием оборудования SAGA Technologies, а также технологий ABBYY и VisionLabs для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания. Решение распознает и обрабатывает паспортные данные клиента и сравнивает фотографию в документе с лицом пользователя.

Покупка и активация карты занимают 1-2 минуты.

Tele2 и «Сбербанк-телеком» планируют протестировать работу терминалов на вокзалах, в аэропортах и торговых точках. До конца 2019 года GoldenSIM планирует поставить ключевым операторам мобильной связи около 700 терминалов.

Чтобы купить симку через терминал GoldenSIM, пользователю достаточно выбрать тарифный план и приложить свой паспорт к сканеру терминала. Далее технология ABBYY PassportReader SDK автоматически извлекает из паспортов России, документов СНГ и MRZ-зоны заграничных паспортов зарубежных стран всю необходимую информацию, в том числе фамилию и имя, серию и номер, дату выдачи и т. д.

Одновременно с помощью платформы для распознавания лиц VisionLabs LUNA лицо пользователя, сфотографированное на камеру терминала, созданного в партнерстве с SAGA Technologies, сравнивается и его изображением в паспорте.

Платформа от VisionLabs оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для идентификации. Если идентификация прошла успешно, система формирует абонентский договор. Клиенту остается только проверить правильность данных, поставить подпись на сенсорном экране и получить карту из автомата. В ближайшее время пользователи получат возможность пополнить через терминал баланс телефона банковской картой.

Установка решения на любой арендованной площади занимает всего один день. Предварительно ID.Terminal настраивают в офисе компании и доставляют в торговую точку, где его достаточно включить в розетку. ID.Terminal GoldenSIM занимает не больше 1 кв. м. Он может быть установлен как отдельно, так и использоваться в офисе продаж. Один терминал позволяет подключать до 480 новых абонентов в день.

«ID.Terminal GoldenSIM применим везде, где нужно идентифицировать пользователя перед тем, как начать оказывать ему услуги, будь то покупка SIM-карты, регистрация в отеле или, например, оформление карт лояльности. Наши серверные мощности размещены в России, что гарантирует безопасность клиентских данных и соблюдение законов о защите конфиденциальной информации», – отметил Равиль Карасов, генеральный директор GoldenSIM.

«Новый технологический уклад, ускоренное развитие систем распознавания и обработки данных, позволяют плавно автоматизировать традиционные каналы обслуживания, сократить издержки, обеспечить формирование новых услуг и сервисов на базе ID.Terminal», - сказал Вячеслав Устюжанин, руководитель департамента развития GoldenSIM.

«Сегодня все больше компаний в разных отраслях стремятся предоставлять услуги удаленно, без необходимости для клиента приходить в офис или точку продаж и показывать свои документы сотруднику, чтобы начать обслуживание. Технологии ABBYY извлекают данные автоматически из паспортов и ряда других документов, удостоверяющих личность. Это делает процедуру идентификации более быстрой, удобной и безопасной для пользователей и компаний», – отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия.

«Распознавание лиц на сегодняшний день — один из наиболее безопасных и быстрых методов идентификации человека для предоставления ему той или иной услуги. Технология используется не только для обеспечения безопасности, но и для ускорения и многих процессов, повышения эффективности работы компаний, а в случае с операторами связи — для достижения грандиозной экономии на расходах на точки обслуживания», - сказал Александр Ханин, генеральный директор и основатель VisionLabs.

«Оборудование для реализации проекта, разработанное совместно инженерами наших компаний (GoldenSIM и SAGA Technologies), по эксплуатационным характеристикам и дизайну соответствует передовым российским и мировым стандартам», – сказал Андрей Жолобов, генеральный директор SAGA Technologies.