Дата-центры «КРОК» прошли ресертификацию системы управления ИТ-сервисами

«КРОК» объявила о том, что ее дата-центры прошли ресертификацию системы управления ИТ-сервисами по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015 и стандарту ISO/IEC 20000:2011. В ходе аудита были подтверждены высокие стандарты оказания услуг аутсорсинга ЦОД, облачных и управляемых сервисов, предоставляемых на базе сети дата-центров «КРОК», в том числе высокое качество обслуживания корпоративных заказчиков, процессы эксплуатации инженерных и вычислительных систем, получения обратной связи по сервисным обращениям.

«КРОК» адаптировал сервисы собственных центров обработки данных, открыв новые возможности для цифровой трансформации бизнеса заказчиков. Около 300 российских и международных компаний обеспечивают непрерывную работу бизнеса, размещая ключевые ИТ-системы в облаке и дата-центрах «КРОК» уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability сертифицированных Uptime Institute. Банки, торговые сети, digital-сервисы используют дата-центры «КРОК» для размещения приложений по поддержке онлайн-продаж, автоматизированных банковских систем, платформы по обработке платежей и другие важные компоненты цифровой инфраструктуры.

Аудиторы отметили высокий уровень технологических нововведений в дата-центрах «КРОК» в числе которых чат-бот для автоматической обработки запросов заказчиков, решения для контроля и управления микроклиматом в машинных залах, оптимизация стандартных сервисных процессов.

Для повышения уровня сервиса был разработан чат-бот для заказчиков сети ЦОД «КРОК». Он поможет добраться до ЦОД, предложив наиболее удобный маршрут, покажет расписание шаттлов, автоматически закажет пропуск или предоставит доступ к гостевому Wi-Fi. Кроме того, сократилось время реакции специалистов технической поддержки на сервисные обращения.

В целях улучшения параметров качества и надежности услуг в ЦОД внедрены решения по изоляции горячего и холодных коридоров и системы прецизионного мониторинга микроклимата собственной разработки на основе технологий интернета вещей (IoT, Internet of Things). Собираемые с помощью беспроводных датчиков влажности и температуры данные помогают операторам дата-центров получать картину состояния микроклимата в машинных залах, где размещено вычислительное оборудование заказчиков.

Чтобы повысить энергоэффективность в центрах обработки данных «КРОК» развернуто специальное решение по разграничению потоков воздуха горячего и холодных коридоров. Оно позволяет оперативно переводить дата-центр в более экономичный режим и обеспечивать равномерное охлаждение в машинных залах.

Эти меры помогают оптимизировать режимы работы систем жизнеобеспечения ЦОД и дают возможность размещать серверы и СХД без жестких требований к тепловыделению оборудования с более точным соблюдением SLA (Service Level Agreement). Обеспечение оптимальной температуры и влажности в дата-центрах позволяют снижать потребление электроэнергии, способствует росту энергоэффективности и более гибкому управлению ресурсами инженерных систем.

«Ресертификация ЦОД — это часть нашей стратегии по поддержанию качества сервисов на высоком уровне в соответствии с лучшими практиками индустрии. В планах — сокращение времени отработки сервисных заявок, автоматизация взаимодействия с клиентами и повышение удовлетворенности заказчиков. Мы готовы делиться нашими разработками с рынком, решения для IoT-мониторинга и изоляции потоков воздуха могут быть развернуты в корпоративном дата-центре любой компании», — сказал Павел Горюнов, технический директор сети дата-центров компании «КРОК».

На базе сети ЦОД «КРОК» предоставляются услуги по аутсорсингу вычислительной инфраструктуры. Они включают в себя размещение в ЦОД или публичном облаке «КРОК», Hardware as a Service, создание виртуальных изолированных сред (частных облаков), облачное резервное копирование и обеспечение катастрофоустойчивости, которые предлагаются также по модели управляемых сервисов (managed services).

Ранее дата-центры и облако «КРОК» были сертифицированы на соответствие PCI DSS — стандарту индустрии платежных карт, всесторонне регламентирующему вопросы информационной безопасности (ИБ). Это гарантирует заказчикам «КРОК» из числа финансовых организаций, онлайн-ритейла, провайдеров платежных услуг и других компаний, принимающих платежи по банковским картам от клиентов через свои сайты уровень защищенности данных транзакций по мировым стандартам.