«АйДи – Технологии управления» – в топ20 рейтинга CNews по аналитике

«АйДи – Технологии управления» занял 18 строчку в рейтинге крупнейших российских поставщиков BI-решений от CNews. ИТ-компания заработала в 2017 году 110,9 млн руб. на проектах аналитики и выросла на 37,9%, показав девятый результат на рынке по скорости роста. Рейтинг «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2017» подготовлен аналитиками CNews и учитывает данные компаний за 2016-2017 годы.

Российский сегмент платформ BI и аналитических бизнес-приложений составляет, по разным оценкам, не более 1-5% от глобального рынка, который Gartner оценивает в $18,3 млрд по итогам 2017 года. При этом рынок BI – один из немногих в России, который стабильно рос даже во время кризиса, причем со скоростью выше среднерыночной по ИТ.

За последние годы особенно увеличился спрос на аналитические решения со стороны крупных компаний промышленного сектора и ТЭК. Раньше им приходилось работать с огромным потоком неструктурированной, хаотично поступающей из разных учетных систем информации. Внедрение аналитических платформ с удобными панелями и дашбордами, в которых данные структурировались и отражались на одном экране, позволило менеджерам и руководителям энергетических предприятий постоянно держать перед глазами полную картину их бизнеса. Информация о реальном состоянии дел на электростанциях, в филиалах или подразделениях компании с BI стала максимально прозрачна – это ускорило процессы принятия бизнес-решений и повысило эффективность контрольных мер.

Многие руководители бизнеса осознают, что для организации эффективной, бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры им уже недостаточно держать нескольких штатных ИТ-специалистов. Будущее – за ИТ-аутсорсингом: большую часть задач по внедрению, поддержке и модернизации ИТ-решений сейчас решают внешние исполнители – системные интеграторы или аутсорсинговые фирмы – и этот тренд будет только расти.

«Системные интеграторы обычно «заточены» под решение конкретных ИТ-задач для отраслевых предприятий. Они глубоко понимают тонкости и особенности внедряемых или поддерживаемых ИТ-решений, локального отраслевого законодательства и принятых в отрасли стандартов – и могут оптимизировать ИТ-инфраструктуру с учетом всех этих знаний. Поэтому заказчик может быть уверен в устойчивости и надежности установленного решения и качестве поддержки», - отметил Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления».

В 2017 году интегратор «АйДи – Технологии управления» вырос 37,9% преимущественно за счет продажи услуг по внедрению и поддержке аналитических бизнес-приложений. Компания заработала 110,9 млн рублей на консалтинге, оказавшись в топ-20 крупнейших поставщиков BI на российском рынке.

Основной заказчик BI-услуг «АйДи – Технологии управления» - предприятия энергетического сектора. Для них интегратор создает масштабируемые хранилища данных, разработанные с учетом специфики управления корпоративной информацией в географически распределенных компаниях, требований к информационной безопасности системообразующих предприятий и в соответствии с требованиями российского законодательства.

«Сквозной контур аналитики и единое хранилище данных позволяют интегрировать между собой различные локальные ИТ-системы, расположенные в подразделениях заказчиков, в единую экосистему с централизованным управлением. Это сильно сокращает количество времени, требующееся для передачи данных в крупных, территориально распределенных структурах, и упрощает процесс коммуникации между отделами и филиалами», - сказал Роман Коновалов.