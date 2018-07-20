«Программный продукт» обеспечивает работу системы регистрации российских товарных знаков

«Программный продукт» в рамках контракта с ФИПС занимается сопровождением автоматизированной системы «Мадрид». Основные работы заключаются в поддержании работоспособности серверной составляющей системы, которая обеспечивает функциональные возможности автоматизированной системы, предоставление web-сервисов для взаимодействия с другими системами, а также обеспечивает работу собственной базы данных и ее взаимодействие с другими системами.

Кроме того, в рамках данного проекта специалисты компании обеспечивали работу еще одной системы – АСББД «Заявки на промышленные образцы».

Автоматизированная система «Мадрид» – это интегрированная система делопроизводства по международным заявкам и регистрациям. В ней в электронном виде рассматриваются поступившие из Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности уведомления, выносятся решения, в том числе отказы с указанным в обязательном порядке мотивом. Иными словами, система совершает всю обработку документов по таким заявкам и регистрациям.

Регистрация заявок осуществляется через так называемую Мадридскую систему – удобный механизм регистрации товарных знаков и управления, используемый в странах-участницах Мадридского соглашения по всему миру. Подача одной заявки и оплата одного набора пошлин позволяет испрашивать охрану в 117 странах, а наличие единой централизованной системы дает возможность вносить изменения в глобальный портфель товарных знаков, продлевать срок их действия и расширять географический охват.

Товарный знак служит для индивидуализации различных товаров. Согласно международным правилам, товарные знаки необходимо регистрировать. Заявки на регистрацию товарного знаках в России подаются через Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Интеллектуальной собственностью в России может быть и внешний вид материальной продукции (вещи, предмета, изделия и т.д.), такой объект называется «промышленный образец». Правовая охрана для промышленного образца предоставляется при условии, что он относится к промышленному или ремесленному производству, признаки образца подтверждают его новизну и в нем заключен творческий замысел автора.