Atos обеспечил сервисами поддержки «Первую Грузовую Компанию»

Atos объявил об открытии контакт-центра для «Первой Грузовой Компании» (ПГК). В ходе переговоров было решено реализовать по модели ИТ-аутсорсинга службу технической поддержки.

Контакт-центр начал работу с обращениями пользователей ПГК с 25 июня. В задачи специалистов центра входят классификация, маршрутизация, приоритизация и решение поступающих заявок. Благодаря классическому подходу к организации контакт-центра, пользователи ПГК смогут направлять все запросы на единую точку контакта и получать быстрое и качественное решение. В работе технической поддержки используется Service Now – платформа для обработки заявок, которая помогает подбирать конфигурации, подходящие для процессов клиента, что способствует улучшению качества работы.

В рамках старта проекта для ведущих ИТ-специалистов компании ПГК 23-24 июня прошло обучение особенностям работы в приложениях для ключевых пользователей. В глобальном центре предоставления услуг Atos в Воронеже собрались ведущие специалисты и директоры из ИТ-сферы региональных филиалов ПГК: Красноярский, Самарский, Иркутский, Ярославский, Санкт-Петербурский, Нижегородский и другие. Обучение проводили несколько экспертов, в числе которых были специалисты Atos.

Павел Шульга, советник заместителя генерального директора по информационным технологиям ПГК отметил: «Компания Atos – наш динамичный и надёжный партнёр, которому мы решили передать на аутсорсинг функции контакт-центра и первой линии поддержки. Уверен, профессиональный опыт и компетенции специалистов этой компании помогут нам в успешной реализации технологических решений».

«Специалисты Atos из года в год работают над упрощением внутренних процессов компаний и способствуют цифровой трансформации бизнеса клиентов. Atos предлагает полный набор интегрированных услуг в сфере ИТ-аутсорсинга. У нас есть опыт в управлении системами заказчика в условиях строгих бизнес-требований. Это помогает достигать нам лучших результатов, в том числе в рамках сотрудничества с ПГК», – сказал Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, СНГ и странах Прибалтики.

Михаил Лядов, директор по продажам Atos отметил: «Мы ожидаем положительных результатов для бизнеса ПГК после старта сервисов поддержки Atos. Наша проектная команда в свою очередь готова гибко реагировать на задачи клиента для обеспечения наиболее высокого уровня услуг и развития сотрудничества с ПГК в будущем».

Помимо сервисов поддержки, Atos предоставляет облачный хостинг на базе своего оборудования BullSequana S из ЦОДа компании в Москве. Линейка серверов BullSequana S на основе процессоров семейства Intel® Xeon® Scalable отличается исключительной масштабируемостью и комбинацией мощных центральных и графических процессоров, позволяющих предприятиям в полной мере использовать преимущества искусственного интеллекта.