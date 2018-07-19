R-style softlab обновила формы отчетов в системе учета операций на финансовых рынках RS-Securities V.6

R-style softlab, российский разработчик и интегратор банковского ПО, обновил программный комплекс для работы с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами RS-Securities V.6. В новую версию включены доработанные и новые формы отчетов по банковским операциям на финансовых рынках. Необходимость обновления вызвана изменением норм законодательства, а именно требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с II квартала 2018).

В ходе работ по обновлению RS-Securities V.6 в соответствие с требованиями регулятора приведены отчетные формы 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», 0409405 «Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами», 0409702 «Информация о неисполненных сделках», 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», 0409711 «Отчет по ценным бумагам». Кроме того, в программный комплекс включена новая форма — 0409712 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых кредитной организацией — профессиональным участником рынка ценных бумаг».

«Программный продукт RS-Securities V.6 стал бестселлером для автоматизации банков, работающих с ценными бумагами. Клиенты ценят его не только за функциональную полноту и удобство, но и за то, что он поддерживается нашей компанией в актуальном состоянии — в соответствии с изменениями в российском законодательстве», — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-style softlab.

Новые формы отчетности доступны пользователям RS-Securities в рамках обновления ПО.