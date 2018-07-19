Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5

Parallels представила новую версию системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server 16.5 (RAS).

В числе прочих нововведений платформа получила обновление RDSH Auto-Provisioning, обеспечивающее автоматизированное создание, сопровождение и последующее удаление учетных записей пользователей, паролей и прав доступа, дополнительные инструменты автоматического развертывания системы, мониторинга и управления сетевой инфраструктурой, а также расширенные возможности API PowerShell и публикацию контейнеров Microsoft App-V. Кроме того, вместе с RAS 16.5 Parallels представляет бесплатные инструменты автоматической миграции с Citrix XenApp.

«Parallels RAS – доступный по цене, легкий во внедрении и эксплуатации, и, вместе с тем, достаточно мощный и гибкий сервер доставки приложений и VDI. В отличие от широко известных производителей такого ПО, мы предлагаем все компоненты в одной лицензии и все инструменты в одной консоли. Мы ориентировали наше решение на средний и малый бизнес, однако в последнее время получаем все больше запросов со стороны крупных компаний, желающих снизить затраты на обслуживание дорогостоящих и сложных в управлении традиционных систем корпоративного уровня», — отметил Дмитрий Тамеев, директор по развитию в регионах Россия, СНГ и Восточная Европа.

Расширенный API PowerShell теперь поддерживает новые функции, включая автоматизацию для различных сложных конфигураций и повторяющихся задач (а также автоматизацию для расширенных клиентских политик), что позволяет ИТ-администраторам легко настраивать клиентские устройства.

Поставщики управляемых услуг (MSPs) и независимые поставщики программного обеспечения (ISV) получили благодаря обновлению Parallels RAS 16.5 новые возможности настройки системы, включая ребрендинг клиента Windows и возможность загрузки фирменного клиента Windows через шлюз HTML5. Кроме того, теперь можно более гибко управлять лицензиями для клиентов или ферм, устанавливая лимиты на используемые лицензии. Это позволяет контролировать затраты на использование сервиса.

Благодаря обновлению, в представлении сайта в консоли Parallels RAS теперь отображаются дополнительные показатели производительности в реальном времени. Встроенные инструменты мониторинга легко определяют компоненты, требующие внимания администратора. Кроме того, Parallels RAS теперь упрощает настройку серверов Azure MFA Server, Duo и FortiAuthenticator.

Новые функции и обновления Parallels RAS 16.5: RDSH Auto-Provisioning and Auto-Scaling: позволяет автоматически масштабировать развертывание платформы Parallels RAS; усовершенствование PowerShell API: поддержка новых функций с различными сложными конфигурациями, повторяющимися задачами и автоматическими сценариями; Granular Client Policy Design: обеспечивает большую гибкость в настройке клиентских устройств, с разделением политик от четырех категорий до более чем 20. Новые параметры включают, например, возможность фильтрации пользователей по операционной системе и устройствам; ограничение SPLA-лицензий: администраторы теперь могут создавать сублицензии для лицензий SPLA (Services Provider License Agreement) и устанавливать максимальное количество одновременных пользователей; Visible Password Complexity Requirements: добавлена возможность отображения требований к сложности пароля при смене пароля AD через Parallels Client (Windows); Parallels RAS Citrix Migration Tool: предлагает пользователям возможности автоматической миграции с Citrix XenApp; Microsoft App-V Publishing: обеспечивает публикацию контейнеров Microsoft App-V; обновлена консоль управления Parallels RAS: администраторы получили возможности для просмотра и мониторинга показателей производительности инфрастуктуры в реальном времени и в расширенном формате; улучшение VDI: новый дизайн VDI позволяет одному VDI-агенту управлять несколькими узлами VDI, на фоне лучшей стабильности системы.