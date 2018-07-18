Пять компаний стали первыми участниками пилотного проекта по маркировке обуви

«Кари», «Спортмастер», Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», ZENDEN Group и Analpa («ЛС Импорт»), стали первыми официальными участниками пилотного проекта по маркировке обуви. Компании прошли процедуру регистрации через личный кабинет информационной системы на сайте проекта.

Технологической платформой пилотного проекта стала национальная система маркировки и прослеживания товаров «Честный Знак» Центра развития перспективных технологий. Она уже успешно внедряется в пилоте по маркировке табачных изделий и легко масштабируется на новые товарные группы.

В международной компании, специализирующейся на розничной торговле обувью, аксессуарами и одеждой, «Кари» видят в маркировке обуви реальную возможность борьбы с подделками на обувном рынке.

«По оценке РБК, каждая вторая пара обуви в России сегодня продается с нарушением законодательства. Это обувь непонятного происхождения, из непонятных материалов, без сертификатов. Прибыли от продажи обуви низкого качества, без уплаты налогов, без эффективных механизмов контроля со стороны надзорных органов подталкивают недобросовестных продавцов перейти все разумные грани. Сегодня уже каждый третий обувной магазин в России считает нормальным предлагать в своем ассортименте откровенные подделки под известные мировые бренды. О происхождении такой обуви покупателю, конечно, никто не рассказывает. Маркировка – это, пожалуй, единственное решение, которое может относительно быстро и реально изменить такую ситуацию на рынке. Вот почему мы полностью поддерживаем решение Правительства о маркировке обуви и одни из первых готовы участвовать в эксперименте», – сказал генеральный директор «Кари» Николай Поляков.

Эксперимент состоит из нескольких этапов: в первую очередь к нему присоединятся пять крупных компаний, с самого начала принимавших в проекте активное участие. Уже сейчас свое желание присоединиться к пилоту выразили более 50 компаний. «Пионеры» обувной маркировки готовы отработать все процессы в максимально сжатые сроки, поэтому новые участники смогут подключиться к проекту намного быстрее и с меньшими издержками.

В федеральной сети мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров ZENDEN Group видят множество плюсов проекта.

«Еще на этапе разработки законопроекта, мы разделяли его глобальные цели. Мы считаем, что маркировка обуви решит ряд важных проблемы экономики, крайне благоприятно скажется на ее развитии и позволит ежегодно экономить средства бюджета на распутывание серых коммерческих схем. Десятки миллиардов рублей высвободившихся средств государство ежегодно сможет направлять на реализацию больших инфраструктурных проектов, решение многих социально значимых задач, повышение качества жизни граждан. Также реализация проекта позволит ощутимо обелить рынок. С него уйдут неэффективные игроки, а также торговцы незаконно ввезенной на территорию РФ продукции. Проект гармонично дополнит комплекс мер, направленных на борьбу с такими видами преступлений как контрабанда и контрафакт», – отметил директор по коммуникациям ZENDEN Group Александр Милых.

В июле ЦРПТ будет проводить образовательные сессии для участников пилота, заниматься установкой компонентов информационной системы для генерации и эмиссии кодов маркировки на производственных площадках. Предполагается, что в августе будет осуществлена полная прослеживаемость обувной продукции и ее последующая продажа на кассе в розничном магазине.

Представитель одного из лидеров сегмента fashion casual компании Analpa («ЛС Импорт») ожидает от маркировки обуви максимальное обеление рынка.

«Участие в пилотном проекте дает нам возможность в числе одних из первых выйти на путь борьбы с ввозом и реализацией контрафактной продукции. Обязательная маркировка обуви делает рынок максимально прозрачным как для участников, так и для конечных потребителей. Мы начали подготовку к пилотному проекту с прошлого года, за это время были адаптированы все внутренние бизнес-процессы, а также подготовлены необходимые IT решения», – сказал руководитель проектов Analpa Александ Хаханян.

Один из пионеров проекта «Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» также заинтересована в его успешном проведении и дальнейшем внедрении маркировки обуви.

«Результатами реализации данного проекта видятся: создание честной конкуренции между участниками обувного рынка России за счет сокращения доли контрафактной продукции и оптимизации бизнес-процессов в группе компаний МОФ «Парижская коммуна», начиная от производства обуви и заканчивая продажами в фирменных магазинах», – сказал начальник отдела информационных технологий компании Сергей Аникин.

Компания «Спортмастер», как крупный оператор спортивного ритейла, также включилась в проект по маркировке обуви. В компании понимают важность идеи по прослеживаемости прохождения товара от производителя к потребителю. «Спортмастер» стремится в ходе эксперимента подготовиться и настроить все бизнес-процессы по внедрению маркировки на российском рынке.

В ходе эксперимента производители или импортеры будут наносить двухмерный цифровой код Data Matrix на обувную коробку или на товарный ярлык в том случае, если потребительская упаковка отсутствует. Через цифровой код можно проследить весь путь каждой пары обуви – от производства до вывода товара из оборота. Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным вброс нелегальной продукции. Вывод товара из оборота будет производиться путем получения сведений от операторов фискальных данных при розничной, мелкооптовой продаже, продаже через интернет и через передачу данных с помощью интерфейса информационной системы проекта.

Эксперимент проводится для отработки основных алгоритмов взаимодействия с участниками рынка. Он позволит отрасли максимально комфортно и эффективно осуществить переход к обязательной маркировке. Пилот продлится до 30 июня 2019 года, а обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2019 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года №792-р «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками».