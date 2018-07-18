Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО

Spirit DSP, коммуникационными программными продуктами которой пользуется более 1 миллиарда человек в 100 странах мира, объявила о том, что еще один продукт компании, видеомессенджер TeamSpirit IM, включен в государственный реестр российского ПО.

Сегодня подавляющее большинство сотрудников государственных организаций и корпораций используют в своей ежедневной рабочей коммуникации облачные мобильные мессенджеры зарубежных производителей (WhatsApp, Viber, Telegram, и т.д.), а для проведения видеоконференций в переговорных комнатах и кабинетах руководства установлены аппаратные решения зарубежных вендоров (Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др.) либо используется софт Microsoft Skype. Это влечет угрозу информационной безопасности и создает проблему несовместимости систем от разных конкурирующих иностранных производителей друг с другом, особенно при коммуникации в группах между разными организациями или разными региональными офисами одной большой организации и совместной работе с документами.

TeamSpirit.IM - это корпоративный мобильный видеомессенджер – основа коммуникаций любой большой компании между всеми сотрудниками, подразделениями, филиалами, дочерними компаниями, удаленными предприятиями, а также с партнерами, поставщиками и клиентами.

Spirit предлагает лицензию на текстовый мессенджер в исходных кодах, и заказчик может модифицировать исходные коды, интегрировать их со своими приложениями и использовать в соответствии со своими целями и задачами, без дополнительных отчислений Spirit.

TeamSpirit.IM - это единый коммуникационный стандарт для всей организации. По функционалу TeamSpirit.IM похож на WhatsApp, и вместе с тем он совместим с ВКС-железом, телефонией и коммуникационным софтом, как Microsoft Skype, уже закупленным предприятиями ранее, потому что благодаря интеграции с продуктом Spirit VideoMost поддерживает международные стандарты связи и популярные открытые протоколы (включая SIP, H.323, XMPP, H.264, G.7xx, WebRTC, BFCP, H.239 и другие). Безопасность обеспечена протоколом TLS. Также протестирована работа на шифрованных ГОСТ сетях, благодаря интеграции с продуктами «Инфотекс» VipNet и «Код Безопасности».

Полная версия TeamSpirit IM глубоко интегрирована с ВКС сервером VideoMost (также входящим в государственный реестр отечественного ПО) и позволяет совершать HD видео звонки и проводить многопользовательские видеоконференции до 100 человек в каждой онлайн комнате. На экране смартфона видно до 16 интерактивных видео участников. Сотрудники организации из разных подразделений, офисов и регионов будут оставаться на связи, с возможностью мгновенного подключения к офисной видеоконференции со своего смартфона. Технологии масштабируемого видеокодирования, используемые в основе серверного решения VideoMost, обеспечивают высокое качество голосовых и видеокоммуникаций для каждого пользователя даже в условиях нестабильных Wi-Fi/3G/4G сетей. Мобильное видео в TeamSpirit IM протестировано на сотнях различных моделей сотовых телефонов под iOS и Android в десятках стран Азии c плохими каналами связи.

Для крупных государственных и коммерческих клиентов в компании действует специальное предложение – Spirit предоставляет на бесплатное тестирование мессенджер TeamSpirit.IM на срок до трех месяцев.