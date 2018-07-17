Oracle выпустила корпоративный блокчейн-сервис Blockchain Cloud Service для безопасного ускорения транзакций

Облачный сервис Oracle Blockchain Cloud Service выпущен в продажу. Он позволяет организациям создавать блокчейн-сети для более безопасных транзакций и отслеживания товаров по цепочкам поставок в глобальном масштабе. Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Таможенная служба Нигерии, Sofbang, Solar Site Design и Tradefin – среди многих организаций по всему миру, которые приступили к освоению блокчейн-платформы Oracle в предварительной версии и поделились результатами.

Технология блокчейн потенциально способна коренным образом изменить методы ведения бизнеса в любой отрасли, сделав взаимодействие более безопасным, прозрачным, эффективным и экономичным. Oracle Blockchain Cloud Service предоставляет клиентам платформу разработки для создания собственных каналов безопасного обмена информацией и быстрой интеграции с SaaS-сервисами Oracle и приложениями других поставщиков, которые они уже используют, а также для интеграции с другими блокчейн-сетями и PaaS-сервисами Oracle. Кроме того, платформа позволяет пользователям выделять ресурсы для блокчейн-сетей, присоединяться к другим организациям, развертывать и выполнять смарт-контракты для обновления регистра и выполнения запросов к нему. Блокчейн-платформа Oracle использует многолетний опыт работы компании в различных отраслях и ее обширную экосистему партнеров, чтобы обеспечивать обмен и исполнение надежных транзакций с поставщиками, банками и другими торговыми партнерами через блокчейн.

«Блокчейн обещает стать одной из самых преобразующих технологий для нашего поколения, – сказал Амит Завери, исполнительный вице-президент по направлению Oracle Cloud Platform. – Мы рады объявить о доступности облачного сервиса Oracle Blockchain Cloud Service. Это результат многолетних инвестиций в исследования и разработку, а также усилий наших партнеров и клиентов. С помощью платформы Oracle предприятия могут совершенствовать бизнес, устранять ненужные процессы, взаимодействовать в своих распределенных сетях легче, прозрачнее и надежнее, чем когда-либо прежде».

Блокчейн-платформа Oracle построена на основе Hyperledger Fabric от Linux Foundation. В ней преконфигурированы все базовые инфраструктурные зависимости, управление жизненным циклом контейнеров, службами событий, идентификационными сервисами, прокси-сервер REST, ряд инструментов мониторинга и операционной поддержки, интегрированных в единой консоли, что ускоряет процесс настройки и разработки приложений. Oracle Blockchain Cloud Service - это облачная платформа, управляемая и поддерживаемая Oracle, с гарантией доступности на уровне 99,95% согласно SLA, на базе конфигурации высокой доступности. Платформа обладает автономными агентами восстановления и функционалом непрерывного резервного копирования регистра, что позволяет реализовать функции аварийного восстановления в конфигурации с несколькими дата-центрами в доменах высокой доступности.

Она также позволяет воспользоваться широкими возможностями Oracle Cloud Platform для бесшовной и простой интеграции (plug-and-play) с существующими облачными и локальными приложениями, управлением посредством API-интерфейсов, средами и инструментами разработки приложений. Кроме того, Oracle предоставляет новые SaaS-приложения для использования технологии блокчейн в типовых сценариях, таких как отслеживание и регистрация продукции, идентификация ее происхождения, гарантия и использование, контроль над исполнением холодильных цепей. Возможность применения подхода plug-and-play к приложениям Oracle и других поставщиков приводят к более быстрой интеграции с различными системами хранения записей, значительно сокращая время выхода на рынок и повышая отдачу от использования блокчейн-платформы в разных сценариях использования приложений.

«Блокчейн-проекты быстро переходят от пилотного этапа к этапу эксплуатации, так как предприятия и правительства начинают видеть ценные возможности, присущие распределенным регистрам и смарт-контрактам, – отметил Роберт Паркер, вице-президент аналитической группы IDC по направлению анализа производства и розничного бизнеса. – По мере роста расходов покупателям потребуется корпоративная платформа, более функциональная, чем ПО с открытым исходным кодом, которая включает в себя средства обеспечения безопасности и целостности данных, а также обладает масштабируемостью, управляемостью и способностью интеграции».