BSS выпустила обновление системы BSS e-Government Gate

BSS объявила о выпуске новой версии 6.10R2 системы «BSS e-Government Gate», предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В версии 6.10R2 обновлен формат постановления судебного пристава-исполнителя (версия 2) согласно приказу ФССП России от 19.04.2018 N 148 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа», вступающего в силу 31 июля 2018 г.

Переход на версию системы «BSS e-Government Gate» v. 6.10R2 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.