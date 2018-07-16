«Первый БИТ» помог автоматизировать процессы в агрокластере «Фрагария»

«Первый БИТ» автоматизировал учет сбора ягод, фруктов и процессы производства из них продукции для компании «Фрагария». Для решения задачи было использована система «1С:ERP» и собственная разработка на платформе 1С. «Фрагария» является стратегическим партнером французской компании Danone в России.

«Первый БИТ» разработал новый модуль для учета сбора ягод на платформе 1С — ягоды взвешиваются на мобильном пункте прямо в поле. Полученные данные автоматически попадают в систему.

Модуль удалось разработать и внедрить за полтора месяца, чтобы успеть к сбору урожая в 2017 г. После внедрения специалисты «Первого БИТа» приступили к автоматизации производства продукции на строящемся заводе. Автоматизировали бухгалтерский, кадровый и производственный учет на базе решения «1С:ERP». К началу сезона 2018 г. модуль сбора ягод был усовершенствован с учетом опыта прошлой работы.

В этом году на территории полей была развернута мобильная связь 3G, и специалисты «Первого БИТа» настроили работу через RDP-протокол, чтобы данные появлялись в системе в режиме реального времени.

«Производственная площадка "Фрагария" официально начала свою работу в прошлом году, и мы рассчитываем изготавливать 8 тыс. тонн готовой продукции в год — замороженных шоковым методом по передовой европейский технологии ягод и фруктов. При этом часть сырья уже выращивается на собственных 50 Га полей. Мы не нашли на рынке подходящую систему для автоматизации сбора ягод, поэтому нам были необходимы специалисты, которые смогут настроить учет "с нуля". Для автоматизации производства была выбрана система "1С:ERP", поэтому было принято решение разработать необходимый модуль также на платформе 1С. Мы рады, что в самые сжатые сроки специалисты "Первого БИТа" смогли решить эту задачу», – отметил финансовый директор «Фрагария» Ярослав Мостовый.

Особенностью внедрения «1С:ERP» было то, что проект стартовал, когда производство еще не было запущено — «Фрагария» только строила завод и формировала процессы совместно с консультантами из Украины, Германии и Италии, а специалисты «Первого БИТа» параллельно их автоматизировали.

«Первый БИТ» начал работы с бухгалтерского учета. Автоматизация учета, имеющего четкие регламенты, помогла сократить неопределенность в начале проекта. Также это позволило лучше узнать особенности заказчика для дальнейшей успешной работы по автоматизации производства.

«Автоматизация процессов в момент их формирования несла много рисков — производство редко работает в точности так, как изначально планировалось. Но конструктивное взаимодействие с сотрудниками заказчика и консультантами помогло избежать неразрешимых проблем», – сказал руководитель филиала компании «Первый БИТ» Сергей Вересов.