Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ

«Черноземье» начало передавать чеки в Федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных Ofd.ru. 330 касс перевозчика в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях бесперебойно работают по новому порядку в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

«Мы рады победе в конкурсе на подключение касс "ППК "Черноземье". Мы гарантируем клиенту удобство работы и простоту подключения касс к ОФД, надежность и сохранность передаваемых данных. Помимо базовых услуг по обработке, хранению и передаче фискальных данных в ФНС, Ofd.ru предоставляет ряд уникальных сервисов для бизнеса любого масштаба по всей России. Клиент может воспользоваться публичным API, с помощью которого можно передавать чеки для обогащения систем управления и учета, товародвижения, закупок, торгового маркетинга. Бухгалтера и финансисты наших клиентов, благодаря Ofd.ru и его "Конструктору отчетов", получили возможность непосредственно в личном кабинете клиента выгружать все необходимые данные для сверок в "один клик". Риски расхождения данных, а значит, проверок и штрафов становятся минимальными», – отметил директор Ofd.ru Антон Румянцев.

«Перевод всех касс на онлайн-передачу чеков позволил нам оптимизировать бизнес-процессы путем уменьшения временных ресурсов персонала на взаимодействие с налоговыми органами и бумажного документооборота. Ofd.ru организовал для компании доступ в личный кабинет клиента с возможностью просмотра списка зарегистрированных касс с их основными параметрами, отображением информации о состоянии касс и их работе: по смене, чекам и фискальным документам, отслеживанием всех операций по кассам, количеству и объему переданных чеков, а также выгрузкой данных. Кроме того, в личном кабинете мы можем видеть все счета и отчетные документы, выставленные со стороны Ofd.ru», – сказал генеральный директор «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.

Акционерное общество «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» оператор пригородных железнодорожных перевозок на территории Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской областей. Ежедневно компания перевозит более 26 тыс. пассажиров в 160 электропоездах.