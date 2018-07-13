Сменные батареи бренда APC становятся вдвое доступнее

Schneider Electric объявила о снижении цен на сменные аккумуляторные батареи. Теперь модели RBC2, RBC17, APCRBC110, APCRBC106, используемые в однофазных ИБП популярных линеек BX, BC, BK, BE, обойдутся российскому покупателю на 50% дешевле.

«Компания Schneider Electric стремится развивать сегмент рынка однофазных ИБП средней ценовой категории. Мы используем все возможности, чтобы предлагать пользователям качественные и надежные сменные аккумуляторы для источников бесперебойного питания традиционно высокого для нашей компании качества по более привлекательной цене. Наши батареи стали значительно доступнее, и мы уверены, что это позволит потребителям использовать лицензированные батареи APС by Schneider Electric и не задумываться о приобретении аналогов малоизвестных производителей», - сказал Евгений Попович, директор по работе с ритейл и E-commerce партнерами подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Все комплекты запасных аккумуляторов допускают горячую замену, поэтому для их установки не потребуется останавливать работу сети. Также для всех моделей поддерживается сертификация ИБП (сертификаты безопасности UL, VDE, CSA), а срок стандартной гарантии на ремонт или замену составляет 1 год.