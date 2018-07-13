«Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture

«Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, открыла Центр Инноваций.

В центре инноваций, построенном в Старом Осколе, где работает Оскольский электрометаллургический комбинат (входит в «Металлоинвест») и частично базируется управляющая компания «Металлоинвест», будут сконцентрированы компетенции компании в области цифровых технологий и разработки перспективных решений для управления производством и бизнес-процессами и компетенция в области решений SAP.

В рамках торжественного открытия центра инноваций были подписаны меморандумы о стратегическом сотрудничестве «Металлоинвеста» с SAP, одним из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений для трансформации всех отраслей бизнеса, и Accenture, одним из лидеров мирового рынка профессиональных услуг и цифровых технологий. Подписи под документами поставили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова и управляющий директор, руководитель Technology, Digital и Operations Accenture в России Мария Григорьева.

«Металлоинвест» и SAP договорились развивать сотрудничество в области внедрения, использования и развития информационных систем, а также совместно разрабатывать цифровые продукты на базе технологий SAP. Планируется, что компании будут работать над созданием решений на базе новейших технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

«Металлоинвест» и Accenture будут совместно разрабатывать инновационные решения, обеспечивающие синергию кадровых ресурсов и материальной базы компании с международной и российской экспертизой Accenture в сфере технологий машинного обучения и интернета вещей.

Центр инноваций станет основной площадкой для совместных разработок компании с SAP и Accenture. В меморандумах сформулированы потенциальные инициативы «Металлоинвеста», SAP и Accenture в сфере цифровой трансформации бизнеса компании. Это обсуждение стратегии дальнейшего цифрового развития компании; разработка и внедрение прототипов цифровых решений; управление энергоэффективностью производства; промышленная безопасность, прогнозирование качества; использование искусственного интеллекта и систем мониторинга; системы роботизации, клиентский сервис и электронная коммерция; управление внутренними ж/д перевозками; позиционирование производственного персонала; прогноз выхода узлов техники из строя, расчет остаточного ресурса; мобильное ТОРО (модуль технического обслуживания и ремонта оборудования) и ряд других инициатив.

«Центр инноваций призван сформировать новую культуру изменений в "Металлоинвесте", – сказал Андрей Варичев, генеральный директор УК "Металлоинвест". Открытие центра и подписание меморандумов о сотрудничестве с SAP и Accenture – важные шаги в реализации программы трансформации бизнеса Industry 4.0 Металлоинвеста. Мы рассматриваем SAP и Accenture как стратегических партнеров, находящихся в эпицентре современной технологической революции, и уверены, что наше сотрудничество создаст новые возможности для инноваций и роста компании».

«SAP сотрудничает с "Металлоинвестом" более 19 лет. Мы начинали с автоматизации отдельных процессов компании, а сегодня запускаем работу над совместными инновациями. Планируется, что в новом центре может использоваться наша технологическая платформа SAP Cloud Platform. Решение включает инструментарий для разработки сценариев на базе интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта. Мы надеемся, что реализованные на базе центра проекты и решения станут для "Металлоинвеста" драйвером для дальнейшего эффективного развития», – отметила Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.

«Сегодня надо действовать быстро: стремительное развитие технологий делает возможным экспоненциальный прорыв в трансформации бизнеса и построении интеллектуального предприятия, – отметила Мария Григорьева, управляющий директор, руководитель Technology, Digital и Operations Accenture в России. – Партнерство мировых лидеров – индустрии, производителя программного обеспечения и лидера технологических инноваций – позволит Центру стать эффективной площадкой для быстрого тестирования и пилотирования технологий и решений, которые сможет использовать "Металлоинвест"».