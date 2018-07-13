Ippon представил новую линейку линейных ИБП Back Power Pro II

Ippon представил новую линейку in-line источников бесперебойного питания Back Power Pro II. Новинка призвана обновить модель Back Power Pro первого поколения.

ИБП Back Power Pro II предназначен для эффективной защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.

Новая линейка ИБП рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных персональных компьютеров и графических станций; периферийной компьютерной и вычислительной техники; простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.д.).

ИБП Back Power Pro II позволяет подключить одновременно до 4 устройств через входные разъемы питания IEC 320 или до 2 устройств через разъёмы питания Euro (Schuko), расположенные на тыльной стороне устройства.

Второе поколение Back Power Pro II имеет сразу несколько отличий от своего предшественника. В устройство встроена поддержка Active PFC блоков питания с активной коррекцией коэффициента мощности. В IEC-версии ИБП расположился дополнительный разъём питания. На передней панели встроен порт USB-зарядки.

Для связи с ПК и мониторинга сетей используется фирменное программное обеспечение WinPower с кроссплатформенной поддержкой систем на базе Windows, Linux, Mac, Solaris и UNIX-систем.

На большой экран с подсветкой выводится вся необходимая информация о работе ИБП. В случае возникновения «внештатной ситуации» информация на экране дублируется соответствующим звуковым сигналом.

Все ИБП серии Back Power Pro II имеют функцию циклического самотестирования. Устройство проводит постоянную фильтрацию входного напряжения, обеспечивая защиту подключенного оборудования от всплесков и шумов в электросети.

Функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки.