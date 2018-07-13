Fujitsu выпустила новую систему хранения для архивирования данных Eternus CS8050 NAS

Fujitsu добавила в свой ассортимент решений для архивирования новую систему хранения данных. Eternus CS8050 NAS представляет недорогое хранение информации с целью архивирования и имеет широкий набор специализированных функций. Так, функция SoftWORM (однократная запись – многократное считывание) позволяет СХД соответствовать различным нормативным требованиям, а возможность производить репликацию архивов и резервное копирование на основе моментальных снимков обеспечивает непрерывность ведения бизнеса.

Архивирование больших объемов корпоративных данных на протяжении длительного периода времени – обязательное требование во многих организациях. Eternus CS8050 NAS представляет собой решение для архивирования, которое берет на себя задачи ежедневного резервного копирования неиспользуемых, но по-прежнему важных данных. Это помогает ускорить процесс создания резервных копий.

В компактной двухюнитовой системе CS8050 используется такое же высокопроизводительное аппаратное обеспечение и программно-аппаратные средства Fujitsu, как и во флагманской корпоративной платформе Eternus CS8000. Благодаря возможности хранения до 200 млн файлов, независимо от их размера, система Eternus CS8050 NAS Target Appliance совместима с продуктами всех ведущих поставщиков ПО архивирования. Таким образом, Fujitsu предлагает унифицированное решение, использующее разнообразные технологии архивирования. Система поддерживает файловые системы Network File System (NFS) и Common Internet File System (CIFS) и хранит данные в масштабируемом дисковом хранилище с защитой RAID. Максимальная чистая полезная емкость СХД составляет до 70 ТБ.

Решение Eternus CS8050 NAS стандартно поставляется с широким набором функциональных возможностей для обеспечения надежного архивного хранения данных. Eternus CS8050 NAS способна надежно и безопасно заархивировать корпоративные данные с переносом на диск как в физических, так и в виртуальных средах. Интегрированные функции резервного копирования позволяют выполнять автоматическую репликацию архивов на другую систему, например, на удаленную СХД Eternus CS8050 NAS или на центральную систему Eternus CS8000, которая может находиться на расстоянии в несколько тысяч километров. Это гарантирует, что данные можно легко восстановить в случае серьезной аварии. Кроме того, интегрированные резервные копии заархивированных данных на основе моментальных снимков позволяют осуществлять полноценный контроль за версиями архивных копий

Функция SoftWORM организует хранение файлов на диске таким образом, что данные не могут быть изменены на протяжении установленного периода времени. Это обеспечивает уверенное долгосрочное хранение заархивированных данных, помогая компаниям соответствовать жестким нормативным требованиям.

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Будь то крупная или небольшая организация, данные лежат в основе деятельности многих компаний. Учитывая жесткие нормативные требования, включая Общий регламент защиты персональных данных, наличие защищенной и надежной платформы для архивирования стало необходимостью. С выпуском системы Eternus CS8050 NAS мы предлагаем преимущества проверенной технологии архивирования и резервного копирования заказчикам, которые имеют небольшие среды хранения данных. Мы предоставляем эффективное решение для долгосрочного хранения важных корпоративных данных. Новая система помогает управлять данными, соответствуя нормативным требованиям, и гарантировать целостность и аутентичность информации в любое время».

Помимо системы Fujitsu Eternus CS8050 NAS для архивирования Fujitsu предлагает модели Eternus CS8000, предназначенные для различных сценариев резервного копирования и архивирования. Широкий ассортимент продукции включает модель Eternus CS8050 для VTL-сред, которая используется для поддержки процессов резервного копирования в филиалах компаний, и модель Eternus CS8000, которая устанавливается в центрах обработки данных.

Системы Fujitsu Eternus CS8050 NAS уже можно приобрести во всем мире у партнеров компании Fujitsu и других продавцов. Цена зависит от региона, модели и конфигурации.