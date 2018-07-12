«Корус консалтинг» завершил автоматизацию бэк-офиса в «Диджитал беттинг»

«Корус консалтинг» завершил проект по модификации системы бухгалтерского учета для букмекерской компании «Диджитал беттинг». В качестве технологического решения была выбрана платформа 1С.

В связи с растущими потребностями бизнеса и спецификой рынка, требующей внедрения отраслевого решения для автоматизации бизнес-процессов, представители «Диджитал беттинг» приняли решение о модификации системы бухгалтерского учета на базе 1С.

При выборе партнера для реализации данного проекта были приглашены специалисты ГК «Корус консалтинг», обладающие экспертизой в области автоматизации бухгалтерского и кадрового учета и опытом разработки методологии формирования налоговой отчетности, в том числе на платформе 1С.

Основной задачей проекта являлась разработка методологии ведения учета в соответствии со спецификой предприятия. Это позволило создать модифицированное решение, обеспечивающее заказчику выполнение всех требований, предъявляемых ему со стороны законодательства и партнеров компании.

Важной частью проекта стало создание механизмов интеграции «1С: Бухгалтерия» с процессинговым центром интерактивных ставок, «1С: Зарплата и управление персоналом» и «1С: Документооборот». Все это обеспечило компании автоматизированное и точное выполнение операционных задач по формированию бухгалтерской и управленческой отчетностей.

«Для реализации данного проекта перед нами встала задача по актуализации управленческого учета, которую невозможно было решить без помощи комплексного технологического средства. Мы выбрали платформу 1С – гибкий инструмент для обеспечения максимальной эффективности учета интерактивных ставок, что позволило нам обеспечить оперативное формирование отчетности, в том числе налоговой», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.

«Нам удалось разработать уникальную систему, соответствующую потребностям клиента и специфике отрасли. Широкие функциональные возможности системы вендора помогли обеспечить автоматизацию ключевых бизнес-задач, значительно упростив работу линейного персонала, повысив оперативность формирования отчетности и скорость обработки данных на всех уровнях», — отметила Оксана Борзых, директор по развитию бизнеса ГК «Корус консалтинг».