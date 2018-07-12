GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД

GreenMDC и 3data подписали соглашение о сотрудничестве. Новое партнерство позволит не только привлечь больше внимания к модульным ЦОДам, но и вывести на рынок новый сервис – размещение и аренду МЦОДа на специально подготовленных площадках.

3data – сеть дата-центров с высокой степенью надежности и безопасности, имеющих удобное расположение в различных районах Москвы. Теперь 3data совместно с компанией GreenMDC готова предоставить своим клиентам и модульные решения. Благодаря DC Camping – новому проекту 3data – клиенты дата-центра могут приобрести или взять в аренду модульный ЦОД GreenMDC и сразу разместить его на специально подготовленных площадках в Москве.

Модульные дата-центры, разработанные и производимые компанией GreenMDC, имеют высокую степень заводской готовности. Разнообразие линейки решений позволяет каждому клиенту подобрать наиболее подходящий МЦОД.

Решения серии FixedSized MDC с модулями фиксированного размера, рассчитанными на размещение 12, 16, 24 или 32 серверных шкафов, имеют варианты как для размещения внутри помещений, так и на открытых площадках.

Решения на базе МЦОД Scalable MDC, предназначенные для установки на открытых площадках. Модель Telecom Outdoor NG комплектуется тремя отдельными модулями – Telecom, Cooling и Energy – и рассчитана для размещения от 16 до 196 серверных стоек.

Модель Telecom Outdoor NGm имеет технологию «горячего» масштабирования, позволяющую расширять площадь дата-центра по мере необходимости без отключения действующего оборудования. Такая модель рассчитана для размещения от 2-х до 18 стоек.

Мини-ЦОД CUBiC предназначен для установки внутри помещения и на открытой площадке. Модель рассчитана на размещение от одной до шести стоек шириной 600 мм. Отличительной особенностью такого решения является возможность его перемещения в любую точку площадки или здания. Мини-ЦОД не требует специальной подготовки помещения.

«Для нашей компании партнерство с оператором ЦОД — это новый опыт и возможность предоставления нового сервиса на рынке. Благодаря высоконадежной инженерной инфраструктуре МЦОДов GreenMDC и современной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуре площадок DC Camping услуга по размещению и аренде МЦОДов позволит бизнесу найти идеальное решение для безопасного и надежного размещения своей ИТ-инфраструктуры», — отметил генеральный директор GreenMDC Федор Клименко.

«Подготовленные площадки DC Camping и сотрудничество с компанией GreenMDC позволят нам предложить готовые, удобные и экономически эффективные решения клиентам, которые хотят иметь свой собственный ЦОД. Сервис по размещению и аренде модульных и контейнерных ЦОД дополняет линейку услуг наших дата-центров по размещению оборудования, хранению данных, предоставлению облачных ресурсов и позволяет предложить полный спектр решений в сфере инфраструктуры хранения и обработки данных», - сказал генеральный директор 3data Илья Хала.