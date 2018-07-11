«Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи

«Цифра» и «Вист Групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с целью создания первой в России цифровой платформы для горной добычи. Подписание прошло на международной выставке промышленности и технологий «Иннопром».

Платформа позволит оцифровать с помощью технологий искусственного интеллекта все этапы горной добычи: бурение и взрывные работы, интеллектуальный карьер с беспилотным транспортом, дробление и обогащение полезных ископаемых. В частности, беспилотный транспорт (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры) будет интегрирован в единую цифровую систему управления горно-транспортным комплексом.

Важной частью платформы станет экологический контроль: будет осуществляться мониторинг воздуха и воды. Суммарные инвестиции в проекты, реализуемые в рамках сотрудничества на первом этапе составят 300 млн. руб.

Платформа позволит объединить возможности и опыт «Цифры» в области искусственного интеллекта и отраслевую экспертизу «Вист Групп» в горнодобывающей отрасли.

«Цифровая платформа» будет разрабатываться для российского и международного рынков. В 2019 году запланировано начало продаж во Вьетнаме, Индонезии, Индии и Чили, в 2020 году - в Южной Африке.

«Текущее проникновение интеллектуальных решений в горную добычу в среднем по миру составляет менее 50%, а в развивающихся странах, где наиболее всего развита эта отрасль, – всего 25%. Распространение решений с искусственным интеллектом может добавить до 3-х миллиардов долларов, поэтому мы считаем это направление перспективным для развития и международной экспансии бизнеса «Цифры», - сказал Игорь Богачев, генеральный директор «Цифра».

«Целью соглашения является интеграция цифровых технологий «умного производства» обеих компаний на основе единой платформы в рамках концепции промышленного интернета вещей для различных индустрий. Синергия технологий обеих компаний будет способствовать коммерциализации решений на международных рынках, которые являются стратегическими для Вист Групп», - отметил Дмитрий Владимиров, генеральный директор «Вист Групп».