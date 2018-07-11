Orange Business Services и Additiv разработают облачную платформу для автоматизации управления частным капиталом

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, и Additiv, эксперт в области цифровых финансовых решений, объединились для разработки продуктов по автоматизации управления частным капиталом. Новые решения позволят компаниям сократить операционные издержки и будут внедрены в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе выделенных облачных платформ Orange.

Разработанные продукты будут реализованы в виде платформы SaaS и построены на базе модульного пакета программ по управлению частным финансовым капиталом Digital Finance Suite, задача которого – перевести новые и уже существующие направления бизнеса на цифровую основу. Среди готовых к интеграциям SaaS-решений присутствуют автоматические консультационные системы, информационные панели для клиентов, а также решения по управлению инвестиционным портфелем. Цель сотрудничества – удовлетворить потребности финансовых предприятий по размещению данных в облачных хранилищах за пределами офисов.

«В партнерстве с Orange Business Services мы сможем предоставить финансовым организациям быстрый и безопасный доступ к новым рыночным возможностям, при этом усовершенствовав пользовательский интерфейс и сократив операционные издержки. Через объединенную платформу клиенты получат доступ к Digital Finance Suite компании Additiv, а также к нашим партнерам по глобальной экосистеме – таким, как Saxo Bank, предлагающий администрирование клиентов, депозитарные услуги и доступ к 35 тыс. финансовых инструментов по восьми классам активов», – сказал Михаэль Штеммле, основатель и руководитель Additiv, головной офис которой находится в Цюрихе.

«Наша высокозащищенная облачная платформа позволит Additiv не только предлагать компаниям рациональный и эффективный способ использования передовых продуктов, но и получать ценную информацию о предпочтениях потребителей. Это значительно упростит процесс цифрового управления частным капиталом и, несомненно, расширит спрос на эту услугу», – отметил Гельмут Райзингер, глава Orange Business Services.

«Финансовые предприятия готовы извлечь выгоду из этого уникального предложения, сочетающего в себе мощь мирового поставщика услуг и революционного финансового пакета Additiv. Orange прислушалась к растущему спросу со стороны клиентов из финансового сообщества и обеспечила полное соответствие местным нормативным требованиям. Все это будет способствовать росту возможностей компаний в части предложений и сервисов в глобальном масштабе и обеспечит финансовую отрасль новыми цифровыми услугами для их дифференциации», – сказал Мартин Кулл, управляющий директор Orange Business Services в Швейцарии и инициатор партнерства с Additiv.