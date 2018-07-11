Fujitsu представила блокчейн-методику проверки концепции новых продуктов

Fujitsu объявила о выпуске системы коммерческого использования технологии блокчейн, которая позволяет осуществлять разработку минимально жизнеспособных продуктов (Minimum Viable Product, MVP) всего за неделю. Новинка предназначена для компаний, желающих быстро разрабатывать новые продукты с использованием технологии блокчейн или снизить риски при реализации уже имеющихся проектов такого рода.

Система основана на оценке, в рамках которой на протяжении одной недели Fujitsu и ее заказчик совместно создают новые идеи развития бизнеса с использованием технологии блокчейн или других технологий распределенного реестра (Distributed Ledger Technologies, DLT). Перед организациями стоит задача определить и утвердить конкретный бизнес-процесс, который можно будет полноценно реализовать на практике. Подход, основанный на «проверке бизнесом» (Proof of Business, PoB), применяется до доказательства «правильности концепции» (Proof of Concept, PoC), позволяет избежать многих типовых ошибок в реализации блокчейн-проектов.

С помощью PoB-оценки участники проекта могут создать и оценить потенциал изначального приложения на основе технологии Hyperledger Fabric, одновременно выполняя проверку его работы в корпоративной среде. Приложение разрабатывается с использованием принципов MVP. Оно должно обладать достаточно ценностью в глазах потребителей, демонстрировать свой потенциал, чтобы сохранить лояльность первых пользователей. Не менее важна устойчивая цепь обратной связи, которая позволит корректировать направление будущей разработки.

Оценка выполняются под руководством блокчейн-экспертов Fujitsu. Специалисты компании предоставляют данные аналитики, свои идеи и технический опыт. Работа ведется на основе методики быстрой трансформации Human-Centric Experience Design (HXD)1. Эта методика была разработана и апробирована Fujitsu в Японии в рамках сотен проектов цифровой трансформации бизнеса заказчиков. Она является базовой платформой глобальной сети Центров цифровой трансформации Fujitsu, которая включает в себя Центр блокчейн-инноваций в Брюсселе.

Фредерик Де Брейк (Frederik De Breuck), руководитель Центра блокчейн-инноваций в г. Брюссель, Бельгия, отметил: «Технология блокчейн и другие технологии распределенного реестра обладают достаточным потенциалом, чтобы трансформировать компании и даже целые отрасли. Мы видим большую заинтересованность наших заказчиков, поэтому создали полностью готовую к использованию систему. Она поможет им не только быстро приступить к реализации блокчейн-проектов, но и оптимизировать уже имеющиеся инициативы. Эта система оценки доступна для приобретения в регионе EMEIA. Мы надеемся, что она будет способствовать практическому применению потенциала технологии блокчейн в различных проектах компаний».

Hyperledger Fabric является одним из проектов Hyperledger, реализуемых фондом Linux Foundation. Ассоциация занимается созданием межотраслевого корпоративного программного обеспечения для использования в бизнесе. Fujitsu – участник проекта со статусом Premier и входит в состав Управляющего совета, принимает участие в работе технического руководящего комитета Hyperledger. Intel и Deutsche Börse также являются участниками со статусом Premier.

Fujitsu уже работает над несколькими совместными проектами PoC на базе технологии Hyperledger Fabric для корпоративных заказчиков. Перед компаниями стоит задача обеспечить коммерческую ценность сценариев использования и предоставить возможность быстро перейти от этапа PoC дальше. Концепция Fujitsu позволяет создавать блокчейн-фреймворки корпоративного уровня. Для реализации этой задача Fujitsu предлагает Blockchain Platform Service, распространяющийся по модели «блокчейн как услуга». Сервис позволяет организациям отказаться от необходимости создания собственных решений, основанных на технологии блокчейн.

Программа коммерческого внедрения продукта за 5 дней от компании Fujitsu уже доступна в регионе EMEIA. Цена начинается от 9 900 евро.