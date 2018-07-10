«Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ

«Лаборатория Касперского», НПП «ИТЭЛМА» и «Сименс» развивают сотрудничество в рамках проекта создания единого цифрового пространства промышленности России 4.0 RU. Соответствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках соглашения будет создана совместная Лаборатория цифровых технологий, где будут отрабатываться и демонстрироваться технические решения 4.0 RU.

Основная идея проекта 4.0 RU заключается в комплексном внедрении цифровых технологий на всех уровнях промышленного производства и на всех этапах жизненного цикла продукции. Неотъемлемой частью этого процесса является сквозная система информационной безопасности киберфизической среды современного индустриального предприятия. Такой подход к защите предполагает, что для каждого решения, развёртываемого на конкретном производстве, предварительно выстраивается модель потенциальных угроз. В итоге это позволяет повысить устойчивость как конкретного продукта, так и всей киберфизической среды предприятия – от станка с ЧПУ до облачного приложения. Причём речь идёт не только об успешном противодействии кибератакам, но и о снижении числа инцидентов в целом.

Все новые архитектурные решения для цифрового производства 4.0 RU ориентированы на применение на уже существующих индустриальных площадках. В дальнейшем компании рассматривают возможность внедрять совместные решения и новый уникальный опыт не только на российском, но и на международном рынке.

«Цифровизация промышленности и высокие стандарты качества, столь важные для критических индустриальных отраслей, требуют, чтобы современное производство было надёжным, связным, прозрачным и безопасным одновременно. Мы гордимся тем, что вместе с нашими партнёрами по проекту 4.0 RU стоим у истоков этой новой промышленности России», – сказал Андрей Суворов, директор по развитию платформы промышленного интернета «Лаборатории Касперского».

«Подписанное сегодня соглашение является продолжением нашего взаимодействия с российскими партнерами по вопросам цифровизации. Сотрудничество с ведущими IT- и производственными компаниями, успешно начавшееся в прошлом году, теперь переходит на качественно новый уровень. Уникальность проекта 4.0 RU заключается в сочетании ключевых компонентов и технологий, составляющих необходимый базис для цифровой трансформации процессов и бизнес-моделей в промышленности России. Речь идет о новой цифровой реальности, в которой будут взаимодействовать потребители, производители и провайдеры услуг. И эта новая реальность создаётся в рамках 4.0 RU», – отметил Дитрих Мёллер, президент «Сименс» в России.

«Взаимодействие — это ключ к успеху. Развитие проекта 4.0 RU прокладывает дорогу к успешной и эффективной цифровизации промышленных предприятий России, и как следствие повышению экономической эффективности производств. И мы видим свою миссию в том, чтобы дать российскому рынку новейшие технологии и решения для реализации этих задач», – сказал Александр Постников, председатель совета директоров НПП «ИТЭЛМА».