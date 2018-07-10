«Лаборатория Касперского» и «Галактика» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и «Галактика» объявили о начале технологического сотрудничества. Соглашение об этом было подписано руководителем управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского» Андреем Духваловым и членом правления корпорации «Галактика» Антоном Мальковым в рамках международной промышленной выставки «Иннопром‑2018».

Основная цель партнерства – обеспечить высококлассную и надежную защиту данных, которые хранятся и обрабатываются в бизнес-приложениях «Галактики». Поскольку эти решения, прежде всего, используются на промышленных предприятиях, сотрудничество позволит повысить защищенность критически важных индустриальных систем.

Для достижения этой цели «Лаборатория Касперского» обеспечит защиту центров обработки данных, на которых исполняются бизнес-приложения «Галактики», и проведет комплексную проверку решений корпорации на наличие уязвимостей. Кроме того, технологии «Лаборатории Касперского» будут задействованы для выявления системных аномалий и предотвращения инцидентов на уровне корпоративной сети предприятия. В планах компаний также создание сквозной системы информационной безопасности, обеспечивающей защищенную коммуникацию между бизнес-приложениями и различными узлами индустриальной сети.

«Стратегические планы корпорации "Галактика" направлены на развитие национальной платформы цифровизации, которая объединит лучшие отечественные решения в единый импортонезависимый технологический стек. Сотрудничество с "Лабораторией Касперского" предоставит предприятиям защиту, целостность и сохранность всех видов информации внутри нашей среды на любых уровнях управления», – сказал Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

«Объединение усилий – это всегда действенный способ сделать мир лучше, а в нашем случае – безопаснее и удобнее. Сотрудничество с корпорацией "Галактика" позволит обеспечить защиту информации там, где это особенно важно – на индустриальных предприятиях, чья деятельность оказывает значительное влияние на региональную и мировую экономику. При этом промышленным компаниям не надо будет искать ресурсы для интеграции различных ИТ-решений в рамках одной системы: они смогут пользоваться готовым и привычным набором программных продуктов», – сказал Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».