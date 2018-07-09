«БЕЛАЗ» и SAP создадут «цифрового двойника» самосвала и «цифрового карьера»

«БЕЛАЗ» совместно с SAP CIS займутся разработкой проектов интеллектуальных промышленных решений, связанных с предоставлением клиентам «БЕЛАЗа» технологичных сервисов на базе облачных технологий, машинного обучения, искусственного интеллекта, а также проектов по цифровой трансформации внутренних бизнес-процессов компании.

Компании намерены разработать для клиентов «БЕЛАЗа» приложение для сбора телеметрических данных, которые позволят реализовать концепцию «цифрового двойника» самосвала, а также создать интеллектуальные системы «цифрового карьера» для добывающих компаний. Кроме того, БЕЛАЗ в рамках сотрудничества с SAP планирует внедрить у себя бизнес-системы для поддержания внутренних процессов планирования и управления производством готовой продукции и полуфабрикатов, управления производственными затратами и качеством, в том числе за счет миграции действующей ERP-системы на in-memory платформу HANA.

«БЕЛАЗ уже несколько лет работает над беспилотными технологиями, так что наше сотрудничество – это логичный шаг по развитию инновационных решений. Цифровое управление активами поможет БЕЛАЗу в реальном времени обновлять и отслеживать данные по движению и работе техники. Благодаря этому производитель сможет улучшить сценарии работы с добывающими компаниями и изменить бизнес-модель взаимодействия с заказчиками в целом. В первую очередь, возможность быстро анализировать информацию позволит БЕЛАЗу предлагать клиентам не только продукцию, но и гибкий сервис, что является основным трендом для компаний в условиях цифровой экономики», – сказала генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

«Выпускаемые нами карьерные самосвалы оборудованы сотнями сенсоров, генерирующих в год терабайты информации в режиме реального времени, что позволяет нам отслеживать качество работы карьерного самосвала в любой точке планеты. Собранные данные, предиктивная аналитика и технологии машинного обучения позволят нам уже в обозримом будущем предоставлять нашим клиентам совершенно новые интеллектуальные сервисы по повышению эффективности эксплуатации карьерных самосвалов, прогнозной аналитике и переход к обслуживанию не по регламенту, а по требованию», – сказал генеральный директор «БЕЛАЗа» – управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петр Пархомчик.