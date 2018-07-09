«АМДтехнологии» вошла в десятку крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОДов 2017 года

«АМДтехнологии» заняла восьмое место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров по итогам 2017 года, по версии CNews. Кроме того, компания стала 6 в рейтинге крупнейших поставщиков инженерной инфраструктуры.

Совокупная выручка рейтинга CNews Infrastructure второй год подряд сокращается на 17% в рублевом исчислении - общий оборот 20 крупнейших поставщиков в 2017 году составил 112,3 млрд руб. Однако по итогам года участники рынка отмечают стабильный рост востребованности ИТ-систем в целом и ЦОД в частности.

Рост спроса обусловлен развитием прямой зависимости показателей бизнеса от уровня применяемых технологий. Падение общей выручки на этом фоне объясняется ростом компетенций заказчиков – они более осторожно относятся к масштабным внедрениям, требующим больших ресурсов, становятся более подкованными в технологиях, умеют правильно закладывать и расходовать бюджет.

«В последние 2-3 года рынок ЦОДостроения находился в стагнации, но сейчас наметилось оживление. Крупнейшие операторы ЦОДов ищут новые площадки для строительства. Это связано с общим оживлением бизнеса и переводом бизнес-процессов на цифровую модель. Закон Яровой, государственная программа «Цифровая экономика» и вообще цифровизация всей нашей жизни положительно сказываются на рынке. С одной стороны, все больше компаний строят свои собственные ЦОДы, с другой – появляется все больше ИТ-компаний, стартапов, для которых актуальны услуги коммерческого размещения. Я прогнозирую рост рынка. Думаю, что появление государственных программ и курс на цифровизацию, который взяли коммерческие компании, будет способствовать этому. Может быть, рост будет иметь скачкообразный вид, но это будет рост», – сказал Максим Сохань, генеральный директор компании «АМДтехнологии».

Еще одна тенденция, которая, по мнению экспертов, наметилась в 2017 году и дальше будет только набирать обороты – уменьшение звеньев в цепочке поставщиков в проектах. Все больше заказчиков выбирают модель «одного окна», когда один поставщик услуг отвечает за все критически важные системы и несет полную ответственность за их успешное функционирование. Кроме того, ожидается, что в ближайший год будут проработаны и приняты требования к построению ИТ-инфраструктуры, которые станут своего рода отраслевым стандартом. И в этой связи принцип «единого окна» позволит заказчикам без проблем контролировать соблюдение требований на каждом этапе – от архитектуры решений до поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию.

«Учитывая предпосылки, заказчики все больше будут заинтересованы в том, чтобы все инженерные системы были сделаны «под ключ» одним подрядчиком. Мы в свою очередь будем использовать весь свой накопленный опыт и экспертизу, чтобы помогать реализовывать красивые и интересные проекты, которые будут двигать и бизнес наших клиентов, и наш», – сказал Максим Сохань.